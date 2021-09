Evander Holyfield a presque 59 ans, mais son entraînement et son régime alimentaire signifient qu’il a toujours un physique magnifique et pèse le même poids que son apogée avant l’épreuve de force de Vitor Belfort

in

Evander Holyfield fait non seulement un retour sur le ring de boxe ce week-end, mais il le fait avec un peu plus d’une semaine de préavis.

Le Real Deal remplace Oscar De La Hoya, frappé par le COVID, et il affrontera l’ancienne star de l’UFC Vitor Belfort.

@evanderholyfield sur IG

Holyfield est un monstre de la nature à l’approche de son 59e anniversaire

Holyfield a 59 ans le mois prochain. L’Américain est le seul boxeur de l’histoire à régner en tant que champion incontesté dans deux catégories de poids comme il l’a fait chez les cruiserweight et les lourds.

Avec un bilan professionnel de 44-10-2, il affrontera le 1-0 Belfort qui à 44 ans est de près de 15 ans son cadet.

Bien qu’il ait pris sa retraite en 2011, Holyfield prévoyait de sortir de sa retraite plus tôt cette année pour affronter Kevin McBride, qui a battu Mike Tyson.

Ce combat a échoué, mais Holyfield s’est maintenu en bonne forme en attendant sa prochaine chance.

@evanderholyfield sur IG

Holyfield s’entraînant avec ses fils Evan et Evander Holyfield Jr

Grâce à son régime alimentaire et à son entraînement – ​​qui comprend ses fils, Evan et Evander Holyfield Jr (il a un autre fils, Elijah Holyfield, qui joue dans la NFL) – Holyfield reste dans un état magnifique.

Tout au long de sa carrière, il a suivi un régime riche en viande. La protéine était le nom du jeu pour l’ancien olympien et pendant qu’il s’entraînait pour passer de poids de croisière à poids lourd, il prenait cinq repas par jour remplis de viande.

Quatre œufs le matin avant et après l’entraînement, puis il avait des macaronis au fromage avec du steak haché au déjeuner avant de manger du poisson à l’heure du dîner et, enfin, du beurre de cacahuète et de la gelée de raisin sur du pain de blé.

Les repas ultérieurs avaient tous tendance à être accompagnés d’une variété de légumes, notamment des pois à œil noir, des haricots verts et du chou.

@evanderholyfield sur IG

Evander Holyfield a toujours fait de sa santé et de son conditionnement une priorité, même à la retraite

« Je mange pour vivre ; certaines personnes se laissent prendre par la décoration », a expliqué Holyfield.

Avant son retour en boxe plus tôt cette année, il a déclaré: “Je suis impatient d’intensifier mes séances d’entraînement et mon intensité alors que je me prépare pour mon combat.”

The Real Deal a montré le travail qu’il faisait sur son Instagram.

Dans la première vidéo, l’homme de 58 ans montre sa musculation, un banc pressant 180 livres.

@evanderholyfield sur IG

Evander Holyfield pèse 220 livres et presque un miroir de sa forme principale

Puis lui et son entraîneur se rendent à la plage pour travailler la vitesse, la force et la résistance ; ils montrent d’abord une série d’exercices de jeu de jambes rapides, puis des boîtes d’ombre Holyfield avec des chaînes pesant sur ses poings.

Il pratique ensuite le cardio en courant tout en tirant un parachute, et fait des répétitions de pompes et il fait tout cela en portant un gilet lesté. Il pèse 220 livres en ce moment.

Pour un homme dans la fleur de l’âge, ce serait un travail difficile, sans parler d’un homme qui se dirige vers la soixantaine.