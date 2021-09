Evander Holyfield admet que sa défaite par TKO au premier tour contre Vitor Belfort était «triste», mais il veut toujours que Mike Tyson se batte

in

Comme beaucoup s’y attendaient, l’événement principal du titre de Triller mettant en vedette Evander Holyfield et Vitor Belfort a eu une triste conclusion.

Holyfield, qui aura 59 ans le mois prochain, a été battu au premier tour par Belfort après que l’arbitre ait été contraint d’intervenir.

Twitter : @trillerfight

C’était triste de voir une légende comme Evander Holyfield sortir de sa profondeur

L’ancien champion incontesté des cruiserweight et des poids lourds a glissé tôt et a failli tomber du ring, mais il a ensuite été renversé avec une main gauche quelques instants plus tard.

Une fois qu’il s’est remis sur pied, Belfort a fait pleuvoir des tirs sur lui et bien que Holyfield se soit couvert, il n’a offert aucune réponse et l’arbitre, qui cherchait clairement à intervenir, a arrêté le combat.

De nombreux fans étaient contrariés que Holyfield ait obtenu une licence pour entrer dans un ring de boxe en premier lieu. Mais voir la façon dont le combat s’est terminé et si rapidement, était à la fois le meilleur et le pire des cas.

Twitter : @trillerfight

Evander Holyfield n’a jamais affronté Vitor Belfort

Holyfield n’était cependant pas satisfait de l’arrêt.

“Le gars m’a poussé, le gars est fort”, a-t-il déclaré après le combat.

«Mais je n’ai pas été blessé. Il n’y a pas eu de tir qui m’ait vraiment blessé. Il m’a eu avec un coup et j’étais déséquilibré. Je ne suis pas blessé. C’est un peu triste.

“Je pense que c’était une mauvaise décision, il n’aurait pas dû arrêter le combat aussi vite.”

Pourtant, lorsque l’idée de combattre Mike Tyson pour la troisième fois dans une exposition a été proposée, The Real Deal était ouvert à l’idée et a déclaré: “Bien sûr que je le ferais.”

Twitter : @trillerfight

C’était la nuit de Vitor Belfort

Il est juste de dire que peu de fans de boxe veulent voir ça maintenant. Holyfield a l’air magnifique, mais tout comme son travail de pad suggéré avant le combat, ses réflexes ne sont plus ce qu’ils étaient et c’est à prévoir.

La Florida Boxing Commission devrait vraiment être tenue pour responsable de ce résultat et laisser Holyfield, avec un préavis de six jours au moins, prendre ce combat.