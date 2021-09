Evander Holyfield contre Vitor Belfort est transféré dans l’état de Floride

in

Avec un nouveau rival et déplacer les puces en un temps record. Le combat entre Evander Holyfield et Vitor Belfort va changer de ville. La Commission athlétique de Californie il n’a pas approuvé ce combat en raison de l’âge actuel (58 ans) de l’ancien champion du monde de boxe.

Après le refus, l’événement The Triller Fight Club aura lieu dans le Hard Rock Hôtel & Casino de Séminole, Floride. Le changement a été révélé par Kevin Iole de Yahoo Sports Vendredi après-midi.

La carte de combat Holyfield et Belfort ne sera pas en Californie. Le CSAC n’approuvera pas Holyfield en raison de son âge. Sauces dit que ce sera au Hard Rock à Seminole, en Floride. – Kevin Iole (@KevinI) 3 septembre 2021

Holyfield a décidé de retourner à l’anneau est 2021, l’ancien champion reviendra à la boxe après 11 ans d’absence. Son dernier combat était en 2010, quand il a assommé Brian Nielsen. Evander est devenu connu pour son combat controversé avec Mike Tyson, et aussi pour avoir été un ancien champion du monde de la WBA, WBC et IBF.

Actif dans les sports de contact depuis 1996, Belfort est considéré par beaucoup, comme l’une des légendes de la MMA au Brésil. “Le Phénomène” Il a été champion de la 12e édition et poids mi-lourd de UFC. Également ancien champion des éteints Rage en cage et vainqueur de Prix ​​MMA pour le coup de grâce de l’année 2013.

Ses coups puissants et brutaux l’ont rendu célèbre dans le monde entier. Avec un record de 26-14 et 1 Pas de concours, avec 18 victoires via le KO / TKO. A 44 ans, il a déjà disputé un match de boxe, en 2006, quand il a assommé Josémario Neves.

Triller Fight Club aura lieu le 11 septembre au Hard Rock Hôtel & Casino de Séminole, Floride

