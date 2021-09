Evander Holyfield dément les rumeurs sur son état de santé avant son combat avec Vitor Belfort

L’Américain Evander Holyfield a dissipé les rumeurs sur sa santé à 58 ans. Plus que quelques jours pour affronter Vitor Belfort Au Triller Fight Club ce samedi, l’Américain s’est révélé en forme et prêt au combat.

Il a même révélé que même s’il n’était pas actif, il n’avait jamais cessé de prendre soin de lui.

Avis

«Eh bien, ce qui se passe, c’est que je suis en forme et que je prends soin de mon corps. Je n’avais pas beaucoup de mauvaises habitudes que les gens ont et c’est en grande partie là où je suis de retour. En discutant avec les plus jeunes, tu prends soin de toi quand tu es jeune et quand tu vieillis tu continues à prendre soin de toi. Si vous prenez soin de vous des deux côtés, tout ira bien”, révélé Holyfield dans une interview avec accro au MMA.

Malgré le retour au front Vitor Belfort, Evander Il évitait de parler de son avenir après le combat. Selon l’ancien champion du monde, il profite de chaque combat et quand il se termine, il pense s’il va continuer dans le sport ou se retirer définitivement.

« C’est comme un événement unique, car après chaque combat je ressemble à : je ne sais pas. Après chaque combat, vous devez prendre une décision : allez-vous recommencer ? A tout moment, si je décide que je ne veux plus faire ça, tout va bien » ; conclut l’Américain.

Holyfield a une grande histoire en son temps à travers la boxe. En amateur, il a remporté une médaille de bronze olympique aux Jeux olympiques de 1984. Dans le cadre professionnel, “La vraie affaire” a un dossier de 44-10, 2 tirages et un No Contest.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité