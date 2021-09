Evander Holyfield dit que George Foreman et Riddick Bowe sont les puncheurs les plus durs qu’il a affrontés, pas Mike Tyson

Evander Holyfield pense que George Foreman et Riddick Bowe ont frappé plus fort que leur rival des poids lourds Mike Tyson au cours de son illustre carrière de boxeur.

Holyfield est passé de champion incontesté des cruiserweight à champion du monde des poids lourds en 1990 lorsqu’il a battu Buster Douglas.

. – .

Foreman a blessé Holyfield lors de leur combat pour le titre mondial des poids lourds

Cependant, dans sa première défense, il a été confronté au redoutable Foreman dans ce qui a été présenté comme «La bataille des âges». Bien qu’il ait vacillé à plusieurs reprises, Holyfield a prévalu et s’est imposé comme un véritable poids lourd.

Mais le « Real Deal » a rencontré son match à Bowe et leur trilogie de combats de poids lourds est légendaire. En fait, Holyfield considère toujours que le premier homme à l’avoir mis KO est le plus gros puncheur qu’il ait jamais affronté.

“George Foreman m’a frappé avec le coup de poing le plus dur”, a déclaré Holyfield dans une interview avec The 3 Point Conversion.

«Mais Riddick Bowe m’a frappé plus que quiconque avec de gros coups.

. – .

Bowe et Holyfield ont partagé le ring à trois reprises, ce dernier s’imposant une fois

“En ne remportant pas mon premier combat avec Riddick Bowe, j’ai été en quelque sorte inspiré par les gens qui disaient:” Bon sang, c’est une chose si vous le frappez, il n’arrêtera pas de venir “.

«Je me souviens toujours que c’était une inspiration que je pouvais prendre quelque chose, tout le monde me demandait:« qu’est-ce qui va se passer s’il se fait frapper par un gros gars?

«Je suppose que le premier combat des poids lourds qui était vraiment un peu éprouvant était quand j’ai combattu Michael Dokes. Mais après Michael Dokes, j’ai en quelque sorte appris à traîner avec des gars qui sont plus gros et qui avaient un peu plus d’expérience que moi.

« Une fois que j’ai su que je pouvais être blessé… Je me souviens qu’à un moment donné, j’ai pensé que je ne pourrais jamais être blessé parce que cela ne m’est jamais arrivé.

. – .

Tyson avait dépassé son meilleur niveau au moment où il a combattu Holyfield pour la première fois en 1996

“Mais la première fois que Bert Cooper m’a attrapé avec un coup de feu [in 1991], ils m’ont donné mon premier compte de huit, puis j’ai réalisé, ‘wow’. «Quand il m’a frappé, je n’ai pas vu le coup, tout ce dont je me souviens, c’est que mes jambes étaient élastiques, j’ai réalisé, mais je ne me suis plus jamais blessé jusqu’à ce que je combatte Riddick Bowe.

« L’art du jeu est que vous n’êtes touché que lorsque vous faites quelque chose de mal. Donc, même parfois, vous pouvez vous débrouiller, vous faites quelque chose de mal et le gars n’a pas balancé, alors vous êtes plutôt reconnaissant.

« Soit vous êtes en mesure de frapper le gars, soit le gars est en mesure de vous frapper. Soit vous frappez le gars, soit vous bougez, si vous ne frappez pas le gars et que vous ne bougez pas, il y a de fortes chances que vous vous fassiez exploser.

“Si vous manquez le gars mais que vous bougez, le gars a tendance à vous manquer.”

C’est Holyfield qui a fait rater Mike Tyson lors de leurs combats de mauvaise humeur en 1996 et 1997, arrêtant “Iron Mike” au 11e round de leur premier combat alors qu’il était l’outsider.

Cependant, le match revanche s’est terminé par une controverse lorsque Tyson a BIT les deux oreilles du champion avant d’être disqualifié.

. – .

Foreman en a surpris plus d’un en durant les 12 rounds complets avec ‘The Real Deal’