Evander Holyfield revient à la boxe à 58 ans

L’Américain Evander Holyfield, ancien champion du monde des poids lourds, reviendra sur le ring dans un combat exhibition contre l’Irlandais Kevin Mcbride, le dernier boxeur à avoir affronté Mike Tyson dans sa carrière professionnelle. 5 juin prochaintel que rapporté par Peter Kahn, membre du Triller Fight Club.

Holyfield rejoint la liste des boxeurs qui reviennent dans un combat d’exhibition.

La soirée se déroulera sur la sous-carte de la défense unifiée du titre des poids légers de l’Américain Teofimo López contre l’Australien George Kambosos, à Miami, elle sera diffusée par Triller.

Tyson et Holyfield, amis après avoir été rivaux.

L’ancien champion de 58 ans rejoint la liste des boxeurs retraités revenant dans ce monde avec un combat d’exhibition, comme ce fut le cas avec Mike Tyson contre Roy Jones JR. Également rejoints par Julio César Chávez et Óscar De la Hoya.

Le 22 mars, Holyfield a publié une déclaration par l’intermédiaire de son publiciste selon laquelle lui et Tyson étaient en négociation pour un troisième combat. Les deux se sont rencontrés à deux autres occasions, en 1996 et 1997, où le deuxième combat s’est terminé par l’expulsion de Tyson après avoir mordu le lobe de l’oreille d’Evander, qui l’a déchiré et craché sur la toile de l’anneau.

Holyfield et Tyson pourraient de nouveau se faire face, après leur dernière rencontre en 1997 .. Steve Marcus / File Photo

C’est Holyfield lui-même qui a déclaré que le camp de Tyson avait refusé un paiement garanti de 25 millions de dollars pour lui faire face à Miami le week-end du Memorial Day.

