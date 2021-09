Evander Holyfield vs Vitor Belfort diffusion en direct, carte de combat, heure de début, cotes, options de diffusion, comment regarder

Emma Raducanu a accompli l’une des plus grandes réalisations sportives de tous les temps en remportant l’US Open à seulement 18 ans. L’adolescente – remarquablement qualifiée pour le tournoi – a produit la performance de sa courte carrière pour vaincre Leylah Fernandez 6-4, 6-3 et devenir la plus jeune femme britannique à remporter un tournoi […] More