Evander Kane de la LNH nie les allégations de sa femme selon lesquelles il aurait parié sur ses propres matchs

Evander Kane s’exprime suite aux allégations de sa femme.

malgré Anna Kane a écrit sur son histoire Instagram le samedi 31 juillet que la star de la LNH aurait déjà parié sur ses propres matchs de hockey, Evander a partagé un message sur les réseaux sociaux le lendemain pour nier les affirmations. L’athlète de 30 ans, dont le message fait référence à Anna comme à son « ex-épouse, a accueilli sa fille Kensington avec Anna en juillet 2020, selon un précédent tweet.

“Malheureusement, je voudrais répondre aux accusations complètement FAUSSES que mon ex-femme et bientôt ex-femme a portées contre moi”, a déclaré le joueur des Sharks de San Jose le dimanche 1er août. “Même contre l’avis de mon équipe juridique, je me sens fortement que le public et les fans entendent cela directement de moi. Je n’ai JAMAIS joué / parié sur le hockey, JAMAIS joué / parié sur un match des Sharks, JAMAIS joué / parié sur aucun de mes jeux et JAMAIS lancé un match de hockey. ”