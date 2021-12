Evander Kane de la LNH pointe son arme sur son ex-femme en vidéo

celui d’Evander Kane Son ex-femme a publié mercredi une vidéo sur les réseaux sociaux montrant la star de la LNH pointant une arme sur elle.

Anna Kane a déclaré que l’arme à feu était chargée, mais l’ancienne star des Sharks de San Jose affirme que les images ne sont pas ce qu’elles semblent être, rapporte TMZ.

Dans le clip, on voit le joueur de la LNH entrer dans un garage avec l’arme avant de la pointer sur Anna.

« En pointant une arme chargée sur moi », a déclaré Anna dans la légende de la vidéo, ajoutant: « Chemin psychologique. »

L’équipe d’Evander a riposté au récit perçu, affirmant que la vidéo est « intentionnellement sortie de son contexte » – et qu’Anna, qui divorce de Kane, tente de le « salir » aux yeux du public.

« Elle a publié des vidéos, prises intentionnellement hors contexte, d’une séance photo professionnelle à laquelle les deux parties ont participé en 2020 », ont déclaré les avocats d’Evander dans une déclaration à TMZ Sports. l’agent de Kane, Dan Milstein, a publié jeudi un communiqué faisant également écho à ces affirmations.

Les avocats ont noté que la «conduite d’Anna, malheureusement, est conforme à ses actions antérieures tout au long de cette [divorce] Cas. » Parmi ses prétendues ébats figure la falsification d’une grossesse pendant des mois.

« Mme. Les allégations de Kane sont infondées », ont-ils ajouté. « Evander espère que Mme Kane obtiendra l’aide dont elle a besoin et demande la confidentialité de toutes les personnes impliquées. »

Evander Kane (.)

Au milieu du divorce litigieux de l’ancien couple, une ordonnance du tribunal interdit à Anna Kane de publier des articles sur son ex sur les réseaux sociaux, qu’elle a violés « plusieurs fois », selon le communiqué.

« A chaque fois, on espère que ce sera la dernière. À chaque fois, nous nous efforçons de maintenir la paix et de mettre le meilleur pied en avant. À chaque fois, Evander est disculpé et les allégations de Mme Kane sont sans fondement. Evander continue d’espérer que Mme Kane obtient l’aide dont elle a besoin et demande la confidentialité de toutes les personnes impliquées », selon le communiqué.

Dans un article sur son histoire Instagram, Anna a écrit : « Peu importe ce que je dis ou ce que l’une de ses victimes dit, il y aura toujours une excuse, suivie d’un mensonge. Tout comme maintenant cette « séance photo » dans laquelle j’étais apparemment impliqué. »

Mercredi, l’ancien couple a comparu devant le tribunal où Evander Kane s’est vu confier la garde exclusive de leur fille de 16 mois, Kensington. Son ex-femme doit subir une évaluation psychiatrique avant d’obtenir des visites supervisées avec l’enfant, selon les rapports.

Plus tôt dans l’année, Anna Kane a accusé son ex-mari de jouer sur ses propres jeux, a rapporté le Grio. Kane, qui a admis avoir un problème de jeu, a nié avoir jamais parié sur ses propres jeux dans une déclaration qu’il a publiée sur Twitter.

«Je n’ai JAMAIS joué/parié sur le hockey, JAMAIS joué/parié sur un match des Sharks, JAMAIS joué/parié sur aucun de mes matchs et JAMAIS lancé un match de hockey», a-t-il écrit sur Twitter. « Les faits sont que j’ai personnellement eu ma meilleure saison de ma carrière l’an dernier et que j’ai été la plus constante que j’aie jamais été au cours de n’importe quelle saison, j’en suis fier. J’adore le hockey et je ne ferais jamais rien de ce qui est prétendu. J’ai hâte de coopérer pleinement à l’enquête de la ligue, d’avoir mon nom blanchi et j’attends avec impatience la saison à venir.

Jeudi, Anna Kane a publié une déclaration sur son compte de réseau social qui disait en partie : « Evander Kane a reçu un laissez-passer maintes et maintes fois. La douleur qu’il a infligée à tant d’autres n’a pas été réprimandée. (sic) Il s’en tire à cause de « qui il est » et « personne ne vous croira » car il aime menacer. Il a reçu un laissez-passer de sa famille, de la LNH et a échappé aux accusations en ayant toujours «une longueur d’avance».

Elle a poursuivi: «Une question générale que je vais poser est pourquoi tant d’autres ont avancé des allégations à propos de cet homme? Pourquoi est-il dans plusieurs poursuites à un moment donné? Je comprends qu’en tant que personnalité publique, certaines personnes remettront en question les motivations et se demanderont s’il y a une motivation financière, mais comment cela pourrait-il avoir un sens alors qu’il est de notoriété publique que cet homme a joué chaque dollar qu’il a jamais gagné, puis certains.

«Je ne suis qu’une des nombreuses victimes que cet homme a agressées sexuellement, physiquement et verbalement. Le tourment de menacer de prendre la chose que j’aime le plus au monde, ma fille Kensington, est l’endroit où je trace la ligne. Il faut que justice soit faite. Je demande que le monde tienne enfin cet homme pour responsable plus que tout afin que les dommages qu’il cause s’arrêtent enfin », a déclaré Kane.

Après qu’Anna Kane ait accusé son ex de violence domestique, Evander Kane l’a qualifiée de « mal mentalement ».

La LNH a mené des enquêtes et n’a trouvé aucune preuve pour étayer ses allégations d’abus ou qu’il pariait sur les matchs des Sharks. En octobre, Evander Kane a été suspendu pour 21 matchs sans solde après avoir enfreint les protocoles COVID-19 de la ligue. L’ancien Shark aurait déposé son bilan en Californie en janvier, affichant un passif de 26,8 millions de dollars.

Kane a récemment été réaffecté au Barracuda de San Jose après avoir été écarté par les Sharks à la suite de sa suspension.

