Evander Kane des Sharks suspendu pour avoir enfreint les protocoles Covid

Les Sharks de San Jose seront sans Evander Kane pendant plus d’un quart de la saison après que la LNH a suspendu l’ailier lundi pour 21 matchs pour avoir enfreint les protocoles Covid-19 de la ligue.

Le mois dernier, la LNH a ouvert deux enquêtes sur Kane. L’un était lié à une violation potentielle des règles de Covid. L’autre impliquait de « graves accusations relatives à son comportement passé » envers son ex-femme. Ces enquêtes sont survenues juste après une autre enquête sur Kane, qui cherchait à déterminer s’il jouait sur des matchs de la LNH. Il a été innocenté dans ce cas.

Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé que Kane aurait utilisé une fausse carte de vaccination, ce qui est illégal aux États-Unis et au Canada.

La LNH a déclaré avoir suspendu Kane « pour une violation établie et un manque de respect du protocole NHL/NHLPA Covid-19 ».

Il perdra son salaire pendant la durée de la suspension.

Après l’annonce de la suspension, Kane a publié une déclaration via la NHL Players Association :

Je voudrais m’excuser auprès de mes coéquipiers, de l’organisation des Sharks de San Jose et de tous les fans des Sharks pour avoir enfreint les protocoles COVID de la LNH. J’ai fait une erreur, une erreur que je regrette sincèrement et dont j’assume la responsabilité. Pendant ma suspension, je continuerai à participer à des séances de counseling pour m’aider à prendre de meilleures décisions à l’avenir. Lorsque ma suspension sera terminée, je prévois retourner sur la glace avec beaucoup d’efforts, de détermination et d’amour pour le hockey.