Evander Kane devrait être à court d’occasions dans la LNH après la résiliation du contrat

Il semble que l’horloge ait sonné minuit pour Evander Kane.

Samedi, les Sharks de San Jose ont annoncé que l’équipe placerait Kane sur « des dérogations inconditionnelles avec l’intention de résilier son contrat », mettant ainsi fin au mandat tumultueux du joueur de 30 ans avec l’équipe. Cela a été long pour Kane, qui quitte les Sharks en raison d’une rupture de son contrat avec la LNH tout en violant également les protocoles COVID-19 de la LAH après avoir été cédé aux mineurs fin novembre.

C’est la deuxième fois depuis octobre que Kane est sanctionné pour avoir enfreint les protocoles COVID, car il a été suspendu 21 matchs de la LNH pour avoir falsifié une carte de vaccin vers le début de la saison.

Maintenant que le contrat de Kane sera résilié par la LNH, les 31 autres équipes de la ligue seront bientôt libres de signer un contrat avec l’ailier, s’ils le souhaitent. Et il semble tentant de le faire d’un point de vue purement statistique. Kane a le potentiel d’être un marqueur annuel de 30 buts au cours d’une saison complète, une marque qu’il a atteinte deux fois au cours de ses 12 années de carrière dans la LNH.

Mais nous allons arrêter ce train de pensée là. Après tout ce qu’il a fait, Kane devrait être à court de chances de décrocher un contrat dans la LNH.

Pourquoi? Eh bien, en plus de violer les protocoles COVID à deux reprises, Kane a été poursuivi par un prêteur pour 15 millions de dollars pour fraude après avoir déclaré faillite au début de 2021 pour un montant de près de 27 millions de dollars. Kane a également fait l’objet d’alarmantes allégations d’agression sexuelle et de coups et blessures portées contre lui par son ex-femme, bien que celles-ci n’aient pu « être étayées » par la LNH au cours de son enquête.

La LNH a également blanchi Kane des allégations de son ex-femme selon lesquelles il jouait et pariait sur ses propres matchs.

En dehors des problèmes juridiques apparemment sans fin, il a également été rapporté que plusieurs Sharks ne voulaient pas que Kane revienne dans l’équipe cette saison après avoir manqué de respect aux règles de l’équipe et être généralement une personne difficile à gérer.

Alors oui, il se passe beaucoup de choses avec Kane en dehors de sa valeur possible en tant qu’atout de hockey et coéquipier. Et même cela a été remis en question aussi.

Écoute, il est clair que Kane a besoin d’aide. En plus d’être endetté, Kane a également perdu 22,8 millions de dollars à la suite de cette résiliation de contrat, un coup dur après avoir été racheté de son contrat de sept ans. Bien que je souhaite désespérément qu’aucune équipe de la LNH ne décide que Kane vaut la peine de prendre un dépliant, j’espère aussi qu’il recevra l’aide dont il a besoin et commencera à faire le travail pour devenir une meilleure personne.

Jusqu’à ce qu’il fasse ses preuves – s’il fait ses preuves – ce devrait être la dernière fois que nous voyons Kane dans la LNH depuis très, très longtemps.