Evander Kane et sa femme Anna au centre du scandale de la fausse grossesse

L’attaquant des Sharks de San Jose, suspendu, Evander Kane est mêlé à une controverse depuis de nombreux mois.

Les choses ont pris une nouvelle tournure cette semaine, cependant, lorsqu’il a accusé son ex-épouse Anna d’avoir simulé une grossesse.

Dans les documents judiciaires obtenus par TMZ, Evander affirme que jusqu’en novembre, il avait l’impression qu’Anna était enceinte d’un bébé qui devait accoucher en février 2022.

Tout a été bouleversé lorsque, il y a quelques semaines à peine, la femme de 30 ans a été alertée de factures médicales suggérant qu’Anna avait avorté en juillet.

Evander soutient qu’il a passé la majeure partie de quatre mois sans savoir ce qui s’était passé. Il insiste sur le fait qu’il avait physiquement regardé son ventre grandir avec ce qu’il présumait être leur deuxième enfant, et sous-entend qu’elle portait « une sorte de ventre de grossesse » pour le tromper.

Anna, pour sa part, concède qu’elle était « [Evander] en ce qui concerne [her] décision » et qui « n’a pas informé [Evander] ou le tribunal qui [she] n’était plus enceinte », mais maintient qu’elle n’a jamais porté « aucune sorte de prothèse pour tenter d’avoir l’air enceinte ».

Evander prétend qu’il est maintenant dérangé par ce qu’Anna a la capacité de faire et veut la garde exclusive de leur fille.

Evander et Anna sont empêtrés dans une procédure de divorce désordonnée depuis des mois maintenant, chaque partie accusant l’autre de violence domestique. Au-delà de cela, Anna a également accusé Evander d’avoir parié sur des jeux impliquant sa propre équipe et « de lancer des jeux avec des bookmakers pour gagner de l’argent ».

La LNH a mené une enquête sur les allégations, mais a finalement déterminé qu’il n’y avait aucune preuve liant Evander à une sorte de jeu impliquant sa propre équipe.

Actuellement, Evander est sous une suspension de 21 matchs dans la LNH pour avoir utilisé une fausse carte de vaccin COVID-19.

De toute évidence, des controverses existent dans tous les sports et ont un impact sur une grande variété d’athlètes et d’entraîneurs. Cela dit, il y a quelque chose de particulièrement troublant dans son cas particulier. Espérons qu’à un moment donné dans un proche avenir, le problème pourra être résolu et que toutes les parties pourront continuer leur vie d’une manière beaucoup plus productive et efficace.

