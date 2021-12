Evander Kane obtient une ordonnance restrictive contre la publication vidéo d’un ex après une arme à feu, « J’ai peur »

Evander Kane vient d’avoir un juge pour ordonner à son ex-femme, Anna Kane, pour rester loin de lui … après avoir dit qu’il avait « peur » d’elle après sa publication vidéo sur les armes à feu la semaine dernière.

Tout est expliqué dans de nouveaux documents judiciaires, obtenus par TMZ Sports, dans lequel Evander dit qu’il a peur qu’Anna puisse lui faire du mal, lui, sa petite amie, Mara Teigen, et sa fille à la suite de sa récente activité sur les réseaux sociaux.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Anna a posté une vidéo de Evander avec une arme sur Instagram mercredi dernier, disant que cela le montrait imprudemment le pointant sur elle en 2020.

Dans la légende de la vidéo, Anna a affirmé que l’arme à feu était chargée … et a qualifié Evander de « chemin psychopathe ».

La star des Sharks de San Jose, cependant, a déclaré dans les documents que l’arme n’était absolument pas chargée – ajoutant qu’il ne l’avait en main que parce que lui et Anna faisaient une séance photo avec.

Evander a déclaré dans les documents qu’il avait les photos des deux avec l’arme qui prouvent qu’il ne s’agissait que d’une séance photo.

Evander affirme que la publication sur les réseaux sociaux – ainsi que d’autres choses qu’Anna a mises sur son Instagram la semaine dernière – était une tentative si flagrante de le blesser qu’il a carrément peur d’elle maintenant.

Le juge a accédé à sa demande d’ordonnance d’interdiction temporaire, mais Evander demande maintenant une autre ordonnance qui éloigne Anna d’au moins 300 mètres pendant les trois prochaines années.

Une audience sur la question a été fixée au 13 janvier 2022.

Evander et Anna se sont mariés en 2018, mais Anna a demandé le divorce du joueur de la LNH en juillet … et depuis, c’est controversé et méchant entre les deux.