Evander Kane pointe une arme sur une femme éloignée dans une vidéo, un membre de la LNH prétend que cela vient d’une séance photo

Evander KaneL’ex-épouse de a publié mercredi une vidéo montrant la star de la LNH pointant une arme sur elle, mais le joueur de hockey dit que tout n’est pas ce qu’il semble être.

Anna Kane – qui est au milieu d’un divorce extrêmement controversé avec Evander – a publié la séquence sur sa page de médias sociaux … disant qu’elle montrait la femme de 30 ans avec une arme à feu « chargée ».

Dans le clip, Evander – vêtu d’une chemise boutonnée blanche – peut être vu entrer dans un garage avec le pistolet, avant qu’il ne le soulève finalement en l’air et le pointe ensuite dans la direction d’Anna.

« En pointant une arme chargée sur moi », a déclaré Anna dans la légende de la vidéo, ajoutant: « Chemin psychologique. »

Les avocats d’Evander, cependant, disent que la vidéo est « intentionnellement sortie de son contexte » – et prétendent que c’est une autre « tactique » d’Anna « pour diffamer Evander aux yeux du public ».

« Elle a publié des vidéos, prises intentionnellement hors contexte, d’une séance photo professionnelle à laquelle les deux parties ont participé en 2020 », ont déclaré les avocats d’Evander dans un communiqué à TMZ Sports.

« Sa conduite, malheureusement, est conforme à ses actions antérieures tout au long de cette [divorce] Cas. A chaque fois, on espère que ce sera la dernière. À chaque fois, nous nous efforçons de maintenir la paix et de mettre le meilleur pied en avant. À chaque fois, Evander est disculpé et les allégations de Mme Kane ne sont pas fondées. »

Les avocats ont poursuivi: « Evander continue d’espérer que Mme Kane obtient l’aide dont elle a besoin et demande la confidentialité de toutes les personnes impliquées. »

Comme nous l’avons signalé précédemment, Anna a demandé le divorce d’Evander en juillet – et les deux ont été combatifs depuis, s’accusant mutuellement dans des documents judiciaires de choses odieuses.

Evander a déclaré qu’Anna l’avait battu plusieurs fois et avait simulé une grossesse pendant des mois. Anna, quant à elle, a affirmé qu’Evander l’avait agressée sexuellement, l’avait frappée à plusieurs reprises et avait parié sur ses propres matchs dans la LNH.

Evander – qui a été écarté par les Sharks de San Jose le mois dernier et affecté au San Jose Barracuda de la AHL – a nié avec véhémence toutes les allégations.