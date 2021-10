ÉVANESCENCE et Incendium ont annoncé le deuxième livre en ÉVANESCENCE‘s « Échos du vide » Série d’anthologies graphiques, « La Révolution de Cassandre », maintenant en vente via Incendium‘s OPUS empreinte de livres musicaux. Écrit par le réalisateur Eric D. Howell, le deuxième livre de ÉVANESCENCELa série fantastique de ‘s relie l’histoire originale de Howell à l’histoire derrière ÉVANESCENCE‘s hit single « Utiliser ma voix » de leur album 2021 « La vérité amère ». Howell a réalisé la vidéo musicale inspirante et pandémique, qui a recueilli des millions de vues et dépeint une nation qui se mobilise pour le changement. Maintenant ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee et Howell se sont associés pour inviter les lecteurs dans le monde de « La Révolution de Cassandre », une action-aventure qui parle du pouvoir de l’amour et de la vérité et défend vos croyances.

Dans « La Révolution de Cassandre », une humanitaire libérale et passionnée d’astrologie est prise entre les feux d’une guerre civile qui fait rage et doit sauver sa sœur du peloton d’exécution d’un dictateur brutal. Elle implore l’aide d’un trafiquant d’armes à feu et lance par inadvertance sa propre révolution. Cassandra se dresse pour être une lumière face à un monde cynique, impitoyable et brutal, remettant en question tout ce qu’elle croit. Courant à travers des champs de mines, au-dessus de la canopée de la jungle et affrontant une armée, Cassandra a les étoiles et la lune de son côté – du moins le croit-elle. L’histoire est créée par Howell, avec la pochette de Esaü Escorza et Sébastien Cheng, et l’art d’intérieur par un casting rock-star d’artistes graphiques. Après le deuxième numéro de « Échos du vide » fait ses débuts à temps pour les vacances, Howell publiera par la suite son roman graphique complet en 2022, avec plus de détails à suivre.

Lee a déclaré : « Il y a quelques années, mon ami et réalisateur vidéo Eric Howell m’a envoyé un scénario qu’il écrivait appelé ‘La Révolution de Cassandre’. Cette fois, au lieu d’un film, il a voulu en faire un roman graphique. En la lisant, j’ai continué à entendre cette chanson sur laquelle j’avais travaillé, « Utilisez ma voix », encore et encore dans ma tête, parce que c’était comme la chanson et Cassandre vécu dans le même monde. Le pouvoir de l’amour, de la vérité et de la fraternité, face à la machine brisée. S’accrocher à la conviction que l’humanité vaut la peine de se battre. Éric a ensuite dirigé le « Utilisez ma voix » vidéo musicale, ce qui était vraiment un exploit à accomplir au plus fort de la pandémie. Maintenant c’est à notre tour d’éclairer ‘La Révolution de Cassandre’, l’œuvre d’art qui a contribué à alimenter et à inspirer « Utilisez ma voix ». Ce livre dans notre ‘Echos From The Void’ sera entièrement dédiée aux deux projets, reliant la chanson et l’histoire tout comme Éric et je pense qu’ils étaient censés l’être. »

Howell ajoutée: « ‘La Révolution de Cassandre’ est l’histoire d’une femme dure à cuire qui défend ses croyances dans un monde cynique et hostile. En tant que l’un de mes premiers lecteurs, j’ai demandé Amy d’écrire l’avant du roman graphique si elle s’y rattache de quelque manière que ce soit. Elle a eu une forte réaction au matériel et m’a immédiatement envoyé le croquis d’une chanson sur laquelle elle travaillait. Elle s’est vraiment identifiée à une idée centrale dans l’histoire d’« être pour quelque chose, pas contre tout ». La chanson et l’histoire avaient cet écho thématique comme si nous nous accrochions chacun à la même muse au même moment – ​​franchement, c’était un peu magique.

Llexi Léon, PDG de Incendium, mentionné: « « Utilisez ma voix » est un hymne si puissant, et quand Amy expliqué le lien avec Éricdu roman de , je savais que nous devions le présenter dans le cadre de l’anthologie. ‘La Révolution de Cassandre’ est une saga magnifiquement exécutée et captivante, je suis ravi d’avoir l’opportunité d’offrir ce prologue exclusif en version imprimée pour la première fois. »

« Échos du vide » est une série d’anthologies graphiques fantastiques, composée de bandes dessinées de luxe de 48 pages, chaque numéro présentant des adaptations d’histoires du ÉVANESCENCE catalogue de musique. Les nouvelles sont créées par un casting de stars composé d’artistes graphiques, d’animateurs, d’illustrateurs, d’artistes, de scénaristes, de romanciers, etc. Combinant Leel’amour de ‘s pour les arts visuels, l’illustration fantastique et les romans graphiques avec le pouvoir narratif de ÉVANESCENCEl’écriture de chansons et l’atmosphère unique de leur musique, la série est développée en étroite collaboration avec Amy alors qu’elle co-édite l’art et les histoires, supervisant la direction créative tout au long.

« Échos du vide » commence comme une série de cinq numéros, présentés dans une variété de styles visuels et de médiums. Le premier numéro, inspiré des chansons « Mieux sans toi » et « Gaspillé sur vous », écrit par Carrie Lee Sud et Blake Northcott et illustré par une incroyable équipe d’artistes, épuisé de son tirage initial, mais une deuxième édition de variante imprimée est maintenant disponible via Incendium, ainsi que des produits physiques exclusifs et des objets de collection numériques inspirés de la série.

La première édition imprimée de chaque numéro sera publiée sous la forme d’une bande dessinée de collection en édition limitée au format prestige, avec des couvertures en papier cartonné, des traitements de feuille spéciaux, des pages brillantes et une numérotation individuelle. Chaque première impression sera limitée à 3 000 exemplaires au prix de 18,95 $ et disponible sur commande à partir de cet endroit. Le deuxième numéro est disponible à la commande dès maintenant et expédié en décembre 2021.

La pochette de « Échos du vide » sera également disponible à l’achat par le biais d’une série de tirages d’art d’archives, chacun étant une collection de 500 pièces numérotées individuellement.