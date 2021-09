Evanescence et Halestorm ajoutent des dates à la tournée de l’automne 2021

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE D’HALALE se préparent actuellement à lancer l’une des plus grandes tournées d’arènes de l’année et viennent d’ajouter des dates supplémentaires à Denver, Tampa, Nashville et Minneapolis. Le trek, qui débutera le 5 novembre à Portland, dans l’Oregon, devrait être l’une des plus grandes tournées féminines depuis des années.

Spectacles nouvellement ajoutés :

18 novembre – Denver, CO – Théâtre Bellco



30 novembre – Tampa, Floride – Amalie Arena



03 décembre – Nashville, TN – Bridgestone Arena



07 décembre – Minneapolis, MN – Armurerie

Les quatre nouvelles dates seront mises en vente ce vendredi 10 septembre à 10h heure locale sur evanescence.com et halestormrocks.com. Des forfaits VIP limités seront disponibles à l’achat qui incluent des sièges premium, l’accès pour assister ÉVANESCENCESoundcheck de suivi d’une session de questions-réponses modérée avec le groupe, d’articles de merchandising exclusifs et plus encore.

La tournée a récemment fait la couverture de Pollstar, où Amy Lee et Lzzy Hale a parlé du pouvoir de vente des femmes dans le rock, de leur connexion et de leurs plans pour jouer aux fans en direct pour la première fois depuis le coup de COVID-19.

Plus tôt en 2021, ÉVANESCENCE publié “La vérité amère”, son premier album en 10 ans, que le Los Angeles Times ont appelé leurs “chansons les plus féroces à ce jour”. Célibataire actuel “Mieux sans toi” est ÉVANESCENCEle premier morceau du Top 10 Rock Radio en dix ans, et le précédent single “Utiliser ma voix” est actuellement nominé pour le “Meilleur rock” au MTV Video Music Awards. C’est la deuxième année consécutive que ÉVANESCENCE a remporté une nomination dans la catégorie “Meilleur rock”, ainsi que la deuxième année consécutive qu’ils sont le seul acte féminin nominé dans la catégorie.

Le mois dernier, TEMPÊTE D’HALALE publié “Revenu d’entre les morts”, sa première nouvelle musique depuis 2018 “Vicieux”. Appelé un “hurleur mordant mais cathartique” par Pierre roulante, la chanson a rapidement atteint le plus grand nombre de diffusions de la première semaine à ce jour pour le groupe et a fait ses débuts au n ° 5 le Panneau d’affichage« Ventes de chansons numériques Hard Rock ». “‘Revenu d’entre les morts’ est du pur hard-rock à plein régime – avec un riff mandaté par les dieux, une batterie qui fait trembler les murs et un solo de guitare électrique époustouflant de Joe Hottinger, a fait l’éloge Monde de la guitare. La vidéo de la chanson a dépassé le million de vues une semaine après sa première.

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE D’HALALE des dates de tournée:

05 novembre – Portland, OR – Colisée commémoratif des anciens combattants *



07 novembre – Seattle, WA – Climate Pledge Arena *



09 novembre – San Jose, CA – Centre SAP à San Jose *



10 novembre – Los Angeles, Californie – YouTube Theater *



12 novembre – Las Vegas, NV – The Cosmopolitan of Las Vegas – The Chelsea *



13 novembre – San Diego, Californie – Université d’État de San Diego – Viejas Arena *



15 novembre – Phoenix, AZ – Arizona Federal Theatre *



18 novembre – Denver, CO – Théâtre Bellco *



20 novembre – Fort Worth, Texas – Dickies Arena *



21 novembre – Houston, Texas – 713 Music Hall *



30 novembre – Tampa, Floride – Amalie Arena ^



02 décembre – Duluth, Géorgie – Gas South Arena ^



03 décembre – Nashville, TN – Bridgestone Arena ^



05 déc. – Saint Louis, MO – Université Saint Louis – Chaifetz Arena ^



07 décembre – Minneapolis, MN – Armurerie ^



11 décembre – Detroit, MI – Little Caesars Arena ^



12 décembre – Cincinnati, OH – Heritage Bank Center ^



14 décembre – Pittsburgh, PA – Université de Pittsburgh – Petersen Events Center ^



15 décembre – Newark, NJ – Prudential Center ^



17 décembre – Camden, NJ – Pavillon BB&T ^



18 décembre – Worcester, MA – Centre DCU ^

* PELUCHE les soutiens



^ LILIT TSAR les soutiens

