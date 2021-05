Evanescence et Halestorm annoncent leur tournée aux États-Unis à l’automne 2021

ÉVANESCENCE et HALESTORM reviennent sur la scène des concerts aux États-Unis cet automne. Produit par Nation vivante, la tournée débutera le vendredi 5 novembre à Portland, dans l’Oregon, et emmènera les groupes dans des arènes à travers le pays avant de se terminer dans le nord-est juste avant les vacances.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET La prévente débutera le mercredi 12 mai à 10 h 00 heure locale et se terminera le jeudi 13 mai à 22 h 00 heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente «EVSxHS21» pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale aura lieu ce vendredi 14 mai à 10 h, heure locale. (Revenez ici avant le début de la prévente mercredi pour les liens de billetterie individuels pour tous les spectacles.)

La tournée réunira deux des meilleures femmes du rock – Amy Lee et Lzzy Hale – pour une expérience vraiment badass nuit après nuit. Des amis proches ainsi que des collaborateurs proches, l’année dernière, Lzzy interprété des chœurs sur ÉVANESCENCE«Chanson de protestation non partisane exaltante» (MTV) “Utiliser ma voix”, et Amy rejoint Lzzy sur une nouvelle version de HALESTORMde “Roder”. En plus de la nouvelle musique et des plus grands succès des deux femmes, les spectacles mettront en valeur leur lien personnel et la musique qui en découle.

Amy a déclaré: “Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point nous sommes excités de retourner en tournée avec nos amis et de jouer à nouveau. Nous construisons cette nouvelle musique de manière isolée depuis plus d’un an et rêvons de ce que ce sera de jouer enfin en direct, et pour en faire l’expérience avec nos fans pour la première fois. Nous avons hâte de vous y voir! “

Lzzy a déclaré à propos de la tournée à venir: “” Nous avons tous pleuré la perte de la musique live, et attendu patiemment, en regardant vers un avenir incertain. Enfin, l’avenir s’annonce radieux et je ne peux pas penser à une meilleure façon de briser le silence qu’avec nos chers amis en ÉVANESCENCE. Je ne peux qu’imaginer ce que ça fera de remonter sur scène soir après soir et de renouer avec tous les fans qui m’ont tant manqué. Préparez-vous pour des émotions intenses, des performances bruyantes et une énergie nouvellement exaltée contrairement à toutes les tournées que nous avons connues dans le passé. Au plaisir de vous voir tous! “”

Ce jeudi 13 mai, les fans peuvent avoir un aperçu de ÉVANESCENCE jouer en direct pendant leur Pneu Cooper “Poussé pour performer” concert en direct, qui présente des chansons de leur album récemment sorti “La vérité amère” avec des favoris plus anciens.

“La vérité amère” a fait ses débuts en mars en tant qu’album n ° 1 actuel de rock et d’alternative aux États-Unis, et le groupe apportera au public une énergie rock à indice d’octane élevé pour correspondre à l’album, qui le Los Angeles Times salués comme leurs «chansons les plus féroces à ce jour». Conséquence du son dit de “La vérité amère”, “Amy Lee et la compagnie reviennent triomphalement… et cela vaut certainement la peine d’attendre », et les spectacles avec HALESTORM cet hiver le prouvera davantage.

Grammy-gagnant HALESTORM est actuellement en Studios Rock Falcon travailler assidûment sur son prochain cinquième album (et faire le suivi de 2018 “Vicieux”) avec le producteur Nick Raskulinecz. Le groupe a récemment publié leur interprétation de L’OMSde “Vive le rock” en conjonction avec le documentaire du même nom. Hale vient de terminer le tournage de la saison inaugurale de Hit Paraderle nouveau concours de musique de “Pas de couverture”, apparaissant comme un juge de célébrités aux côtés de Alice Cooper, L’évêque Briggs, Gavin Rossdale et Tosin Abasi. Elle héberge également “Une année en musique” pour Télévision AXS; La saison quatre a été créée la semaine dernière. Le chanteur est également apparu sur la chanson thème du Netflix film “Thunder Force” de même que Corey Taylor, Scott Ian et plus. Récent HALESTORM les faits saillants de la presse comprennent Forbes, La psychologie aujourd’hui, Raffinerie 29, Presse alternative, “Bonne journée à New York”, KTLA et plus.

ÉVANESCENCE et HALESTORM Dates de la tournée 2021:

05 novembre – Portland, OR – Veterans Memorial Coliseum



07 novembre – Seattle, WA – Climate Pledge Arena



09 novembre – San Jose, Californie – Centre SAP à San Jose



12 novembre – Las Vegas, NV – Le cosmopolite de Las Vegas – The Chelsea



13 novembre – San Diego, Californie – Université d’État de San Diego – Viejas Arena



15 novembre – Phoenix, AZ – Théâtre fédéral de l’Arizona



20 novembre – Fort Worth, Texas – Dickies Arena



02 décembre – Duluth, Géorgie – Infinite Energy Arena



05 décembre – Saint Louis, MO – Université Saint Louis – Chaifetz Arena



11 décembre – Detroit, MI – Little Caesars Arena



12 décembre – Cincinnati, OH – Heritage Bank Center



14 décembre – Pittsburgh, PA – Université de Pittsburgh – Petersen Events Center



15 décembre – Newark, NJ – Prudential Center



17 décembre – Camden, NJ – Pavillon BB&T



18 décembre – Worcester, MA – DCU Center