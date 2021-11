TEMPÊTE D’HALALE‘s Lzzy Hale rejoint ÉVANESCENCE sur scène lors du concert d’hier soir (vendredi 5 novembre) au Veterans Memorial Colosseum de Portland, Oregon, pour interpréter une reprise de LINKIN PARK‘s « Lourd ». Le spectacle a servi de coup d’envoi à la ÉVANESCENCE et TEMPÊTE D’HALALELa tournée américaine en co-tête d’affiche, qui se déroulera jusqu’au 18 décembre à Worcester, dans le Massachusetts.

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE D’HALALE fait une première tournée ensemble en 2012. ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee plus tard invité sur la piste « Roder » au TEMPÊTE D’HALALE‘s 2020 « Réinventé » PE et Vigoureux a prêté des choeurs au ÉVANESCENCE chanson « Utiliser ma voix » et est apparu dans la vidéo musicale d’accompagnement.

« Avec Amy, c’est un talent d’un autre monde », Vigoureux a déclaré dans une interview conjointe de Revolver avec Lee. « Alice Cooper m’a dit une fois que tu ne peux pas enseigner le charisme, tu ne peux pas enseigner cette chose intangible qui fait de toi un grand, et Amy a ça, elle est née avec. Vous pouvez apprendre aux gens à chanter, mais vous ne pouvez pas enseigner cela aux gens. Lorsque Amy chante, elle atteint votre âme et la serre et ne la lâche pas jusqu’à ce que la chanson soit terminée et que vous vous disiez, ‘Qu’est-ce qui vient de m’arriver ?!’ Pour moi, d’un point de vue technique, c’est sans effort.

« Ce n’est pas, » Lee intervint en riant.

« Maintenant, cela étant dit, en tant que chanteur moi-même, je sais à quel point vous travaillez dur, mais vous vous sentez sans effort, et cela nécessite évidemment de prêter attention à votre métier, de connaître vos techniques de respiration et vos zones de résonance et comment les parcourir et aussi comment prendre soin de soi, notamment sur la route pour ne pas se fatiguer », Lzzy a continué. « Cela demande beaucoup de travail. Il faut beaucoup de discipline et apprendre à connaître son corps et savoir quand et où le frapper ou s’allonger dessus, comment se débrouiller pour un spectacle soir après soir après soir. Les deux Amy et je ne mime pas. Nous ne sommes pas là pour synchroniser les lèvres avec les morceaux, donc il y a un tout autre ensemble de compétences qui va avec. j’admire absolument Amy pour ne jamais s’en écarter au fil des ans. Pour moi, je sais que je suis vraiment fier d’être là-haut et de chanter, de savoir comment utiliser ma voix tous les soirs. Collaborer avec Amy est tellement amusant parce que je sais qu’elle est au plus haut niveau et qu’elle s’en soucie.

Lee a ajouté: « Je vais le dire simplement, quand nous chantons ensemble – nos voix sont différentes mais similaires dans la gamme – je finis par ne pas entendre la différence entre nous. Nous chantons des notes différentes mais quand nous nous enfermons tous les deux, cela se sent comme faire partie d’une chorale. Vous sentez que quelque chose se passe et vous savez que vous en faites partie. Vous vous demandez si ça va continuer même après vous être arrêté. C’est juste très cool d’être aussi en phase avec un chanteur live. Je pense que nous sommes tous les deux habitués à nous enfermer avec notre propre voix sur une piste et à synchroniser des voix de fond parfaites avec ce que nous venons de faire, mais que cela se produise en temps réel avec deux voix différentes est vraiment spécial. Ce n’est pas quelque chose. Je fais souvent l’expérience et c’est juste un plaisir complet.

Vigoureux a déclaré: « C’est un peu comme une danse aussi, nous valsons ensemble et nous devons nous écouter les uns les autres et la dynamique, le flux et le reflux. Pouvez-vous danser avec votre partenaire? »

Lee a poursuivi: « Et cela prend confiance. Nous nous faisons tous les deux confiance. Nous savons tous les deux que l’autre personne l’a, donc vous pouvez vous y perdre. »

ÉVANESCENCE est en tournée pour soutenir le « La vérité amère » album. TEMPÊTE HALES fait la promotion de son dernier single, « Revenu d’entre les morts », qui est récemment devenu le sixième numéro 1 du groupe à la radio rock.



