Evanescence et Within Temptation repoussent la tournée européenne jusqu’en 2022

En raison des restrictions en cours liées à la pandémie de COVID-19 et de l’incertitude selon laquelle les autorités locales seront en mesure de fournir un environnement sûr dans lequel leurs fans européens pourront profiter pleinement des spectacles d’ici septembre de cette année, ÉVANESCENCE et WITHIN TEMPTATION ont malheureusement dû prendre la décision de repousser leur co-titre très attendu “Mondes entrent en collision” tournée au printemps 2022.

ÉVANESCENCE s’est occupé pendant le lockdown et a sorti quatre nouveaux singles ainsi que la fin de l’enregistrement de leur nouvel album – le tout juste sorti “La vérité amère”, qui a atteint le n ° 1 sur iTunes dans 22 pays, le n ° 2 en Allemagne et le n ° 4 dans les charts britanniques. Ils lancent également une série spéciale d’anthologies graphiques “Échos du vide”, en collaboration avec Divertissement Heavy Metal, qui est inspiré par “La vérité amère” coupes.

Dans un message aux fans, le groupe a déclaré: “Eh bien, les gars, nous devons repousser cela une fois de plus. Nous détestons vous faire attendre plus longtemps, mais nous sommes absolument déterminés à faire cette tournée que nous attendions tous avec impatience. qui se passe, alors vérifiez les nouvelles dates. Nous compterons les jours jusqu’à ce que nous puissions enfin célébrer toute cette nouvelle musique ensemble. En attendant, restez en sécurité, restez sain d’esprit et gardez votre tête ‘La vérité amère’! Vous n’aurez aucune excuse pour ne pas connaître chaque mot au printemps prochain! Nous t’aimons!”

Bien qu’il ne puisse pas faire de tournée, WITHIN TEMPTATION avance toujours à toute vitesse, après avoir libéré deux singles pendant le verrouillage. “Te divertir” et “La purge” ont dépassé toutes les attentes, atteignant à la fois un sommet dans le Top 20 du tableau des indicateurs Billboard Mainstream Rock et recevant une diffusion mondiale. Les fans peuvent s’attendre à ce que le groupe publie bientôt de la nouvelle musique, et en attendant, ils pourront profiter de leur vaste catalogue réédité sur toutes les plateformes de streaming numérique.

WITHIN TEMPTATION dit: “Ce n’est certainement pas ce que nous souhaitions, mais la réalité nous dit le contraire: nous devons reporter la ‘Mondes entrent en collision’ visiter. Bien que nous ne puissions pas améliorer la situation actuelle, nous espérons vous remettre bientôt un GRAND sourire sur vos visages, car … Nous ne sommes pas restés assis et nous avons BEAUCOUP de trucs sympas à venir pour vous ! Jusque-là, restez en sécurité. Et tu sais quoi? La troisième fois est un charme, alors rendez-vous en mars ou avril 2022! “

Les deux groupes reprendront la route le 16 mars 2022 à Leipzig, en Allemagne. La tournée comprendra des dates à Leeds, Londres, Glasgow et Birmingham au Royaume-Uni et se terminera à Zurich, en Suisse, le 15 avril. Tous les billets et packages VIP existants resteront valables pour les dates reportées.

Dates de la tournée 2022:

16 mars – Allemagne, Leipzig, Quarterback Immobilien Arena ^



17 mars – Allemagne, Berlin, Velodrom ^



18 mars – Pologne, Gliwice, Arena Gliwice ^



20 mars – Belgique, Bruxelles, Palais 12 ^



21 mars – Belgique, Bruxelles, Palais 12 ^



23 mars – Allemagne, Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle ^



24 mars – Luxembourg, Esch-Sur-Alzette, Rockhal ^



26 mars – Allemagne, Munich, Olympiahalle ^ **



28 mars – Italie, Milan, Mediolanum Forum Milan ^



30 mars – France, Paris, Accorhotels Arena ^



01 avril – Allemagne, Hambourg, Barclaycard Arena ~



04 avril – Royaume-Uni, Leeds, First Direct Arena ~



05 avril – Royaume-Uni, Londres, le 02 ~



07 avril – Royaume-Uni, Glasgow, The SSE Hydro Arena ~



08 avril – Royaume-Uni, Birmingham, Arena Birmingham ~



11 avril – Pays-Bas, Amsterdam, Ziggo Dome ~



12 avril – Pays-Bas, Amsterdam, Ziggo Dome ~



13 avril – Allemagne, Francfort, Festhalle ~



15 avril – Suisse, Zurich, Hallenstadion ~

** En raison de la forte demande, le salon de Munich a été transformé en Olympiahalle. Les billets achetés pour le Zenith sont toujours valables.



^ SMASH EN MORCEAUX Support



~ VERIDIA Support