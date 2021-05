Evanescence joue “ mieux sans toi ” sur “ The Kelly Clarkson Show ” (vidéo)

ÉVANESCENCE interprété la chanson “Mieux sans toi” sur l’épisode du lundi (10 mai) du programme de discussion de jour “Le spectacle de Kelly Clarkson”. Vous pouvez maintenant regarder la vidéo de l’apparition du groupe ci-dessous.

Clarkson introduit ÉVANESCENCE en disant: “Mes prochains invités le bercent depuis près de deux décennies, gagnant deux Grammys avec leur premier album hors de la porte. Cela fait 10 ans qu’ils n’ont pas sorti un nouvel album, mais ils ont passé leur temps pendant la pandémie à creuser de manière créative, et le résultat est un nouvel album qui vaut certainement la peine d’attendre. Maintenant performant ‘Mieux sans toi’ de leur nouvel album, ‘La vérité amère’, abandonne pour ÉVANESCENCE. “

ÉVANESCENCE et HALESTORM ont annoncé une tournée américaine à l’automne 2021. Produit par Nation vivante, la randonnée débutera le vendredi 5 novembre à Portland, dans l’Oregon, et emmènera les groupes dans des arènes à travers le pays avant de se terminer dans le nord-est juste avant les vacances.

ÉVANESCENCEle prochain événement diffusé en direct, “Conduit à effectuer un concert en direct”, aura lieu le 13 mai. Présenté par Pneus Cooper et hébergé par Alice Cooper, le flux du concert gratuit comprendra plusieurs chansons de “La vérité amère” joué en direct pour la première fois.

Les fans peuvent se connecter à 20 h CT le 13 mai (2 h le 14 mai BST) via DrivenToPerformConcert.com ou via ÉVANESCENCEde Facebook page.

À sa sortie, “La vérité amère” s’est classé n ° 4 au Royaume-Uni, ce qui en fait le quatrième album du groupe dans le Top Five du pays. ÉVANESCENCEla première sortie intégrale de tout nouveau matériel en une décennie, “La vérité amère” a également fait ses débuts comme l’album rock et alternatif le plus vendu aux États-Unis, selon Nielsen Music Connect.

Peu de temps après son arrivée le 26 mars, “La vérité amère” est monté au sommet de la iTunes palmarès d’albums dans 22 pays. Enregistré pendant la pandémie, il affronte de front les sombres réalités du monde. Pourtant, son message retentissant est celui de la lumière, et il vaut mieux passer à travers que renoncer.

Un bisou aux opposants et aux tricheurs dans le rétroviseur, “Mieux sans toi” explose avec la «catharsis métallique» qui traverse ‘La vérité amère’“(Los Angeles Times). Le clip officiel de la piste a été réalisé par le cinéaste Eric D. Howell («Aire ​​de jeu d’Ana», “Voix de la pierre”), qui a également réalisé la vidéo de ÉVANESCENCEde “Utiliser ma voix”.

ÉVANESCENCEla nouvelle musique de Nick Raskulinecz, qui a également travaillé sur l’album éponyme de 2011.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).