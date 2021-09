Evanescence s’associe à Incendium et Sweet pour lancer la collection Nft ‘Echoes From The Void’

Grammy Awardgroupe gagnant ÉVANESCENCE, société de production Incendium et plateforme NFT Doux ont annoncé une collaboration sur une nouvelle gamme d’objets de collection NFT inspirée du premier numéro de ÉVANESCENCE‘s Échos du vide série d’anthologies graphiques, épuisée dès son premier tirage, publiée par Incendium dans le cadre de leur Opus ligne de livres. Aujourd’hui (mercredi 29 septembre), Doux lancera le EVANESCENCE Echos From The Void déposez sur sweet.io, qui comprendra 4 NFT disponibles à l’achat, dont 2 cartes de collection, une pièce souvenir virtuelle et une vente aux enchères d’une sculpture interactive 3D unique en son genre. Il s’agit du tout premier projet NFT pour les deux ÉVANESCENCE et Incendium, avec des largages supplémentaires prévus dans un avenir proche. Bien que cette première ligne NFT soit inspirée du numéro 1, les prochaines éditions développeront les illustrations et les créations dans les prochains numéros de ÉVANESCENCEsérie d’anthologies graphiques fantastiques en cinq numéros.

“C’est génial de voir l’art et les histoires de Échos du vide évoluer vers l’espace numérique. La série devient une vitrine avec tant de talents adaptant les visions des chansons de notre discographie”, a déclaré ÉVANESCENCE‘s Amy Lee. « En plongeant dans le monde des objets de collection numériques, nous ajoutons une nouvelle dimension aux personnages et aux intrigues que nous avons adoré créer. J’ai hâte de voir ce que nous pouvons faire de plus comme le reste de Échos du vide se déroule !”

Les deux cartes de collectionneurs virtuels NFT de Échos du vide présentera les illustrations de couverture principale et variante du numéro 1, créées par Prix ​​Hugoartiste lauréat Abigail Larson et peintre estimé Kelly McKernan, qui prend vie grâce à une combinaison de conception 3D et d’animation 2D. En plus des cartes, une pièce souvenir virtuelle comportant une illustration de Amy Lee sera disponible à l’achat. Doux accueillera également une vente aux enchères d’une seule sculpture 3D interactive NFT de la princesse de pierre ailée deÉchos du vide #1. Les fans peuvent visiter sweet.io pour en savoir plus sur la baisse et accéder Douxle portefeuille blockchain de pour acheter le EVANESCENCE Echos From The Void NFT utilisant une carte de crédit, Apple Pay, Google Pay, ou crypto-monnaie via Coinbase Commerce, à partir du 29 septembre. Le NFT 1 sur 1 mis aux enchères sera livré au portefeuille du choix de l’acheteur, et les NFT à prix fixe seront livrés à DouxLe portefeuille blockchain de avec la possibilité de transférer vers un autre portefeuille comme vous le souhaitez. Les prix varieront par NFT.

“Incendium a toujours été ancré dans les objets de collection, qu’il s’agisse de bandes dessinées, de figurines ou de badges. Nous sommes ravis de nous associer à Doux d’élargir notre offre dans l’espace numérique et de collaborer avec nos talents internes en 2D, 3D et animation pour créer de nouveaux designs passionnants pour les objets de collection numériques », a déclaré Llexi Léon, PDG de Incendium. “Quelle meilleure façon de lancer notre ligne NFT qu’avec ÉVANESCENCE et Échos du vide, l’un de nos projets artistiques et narratifs les plus ambitieux qui a généré des images incroyables à travers des bandes dessinées, des tirages d’art et plus encore. Pour ceux qui ont raté la première impression physique du numéro 1, ces objets de collection numériques seront un excellent moyen pour les fans d’entrer au rez-de-chaussée et de collectionner les illustrations de la série. Nous avons hâte de lancer notre premier de nos nombreux drops exclusifs.”

Échos du vide #1 est le premier numéro de ÉVANESCENCEsérie d’anthologies graphiques fantastiques de , mettant en vedette deux histoires basées sur les chansons “Mieux sans toi” et “Gaspillé sur vous” de l’album 2021 “La vérité amère”. Le numéro 1 met en lumière des histoires écrites par Carrie Lee Sud et Blake Northcott (Mode Arène saga, CC‘s Catwoman) et des illustrations de Abigail Larson et Kelly McKernan. Les fans peuvent désormais acheter la deuxième édition limitée de Échos du vide #1, avec une variante de couverture par Kelly McKernan, au Incendiumle site de. Les prochains numéros de la série d’anthologies exploreront des thèmes de chansons supplémentaires de “La vérité amère” et revisitez le matériel emblématique de toute la carrière du groupe, avec des histoires courtes créées par une gamme d’écrivains et d’artistes vedettes, avec des détails supplémentaires qui seront annoncés bientôt.

Doux a créé une plate-forme NFT hautement évolutive qui permet aux détenteurs de propriété intellectuelle et aux partenaires de marque tels que le Knicks de New York, Blackhawks de Chicago, et Dave & Buster’s déployer des solutions NFT intégrées et gamifiées via des expériences de consommation interactives et des places de marché de marque. DouxLe portefeuille NFT convivial de s élimine les complexités cryptographiques de l’achat, de la collecte et de l’échange d’objets de collection numériques. Sa plateforme agnostique blockchain permet Douxentreprises clientes de créer des stratégies NFT holistiques et à long terme qui attirent à la fois les passionnés de cryptographie et les fans de tous les jours. Doux a choisi de lancer la première étape de ÉVANESCENCEl’expérience NFT de Polygone blockchain, une solution de mise à l’échelle interopérable pour Ethereum qui consomme une fraction de l’électricité des autres blockchains tout en gérant de gros volumes de jetons. Polygone suit la méthodologie Proof of Stake pour tirer parti des vitesses de transaction et être respectueux de l’environnement. Pour en savoir plus, visitez sweet.io.

« Nous sommes très heureux de nous associer aux penseurs innovants d’Incendium pour ce premier déploiement avec ÉVANESCENCE. Les conceptions créatives de ces NFT sont exceptionnelles et offrent ÉVANESCENCE les fans et les collectionneurs la possibilité de posséder des œuvres numériques vérifiables uniques et authentiques inspirées par le Échos du vide série d’anthologies graphiques », a déclaré Tom Mizzone, DouxPDG de.

Cela marque Incendiumla première incursion de NFT dans le monde des NFT, avec des plans pour faire des objets de collection numériques supplémentaires sur une base mensuelle qui sont inspirés par d’autres histoires dans leur Opus gamme de bandes dessinées axées sur la musique. D’autres projets de grande envergure sous Opus comprendre PERTURBÉ‘s Messie noir série de bandes dessinées, Joe Satriani‘s Planète de cristal séries, BLACK VEIL BRIDES‘ Le fantôme de demain séries, EXODE‘s Contes des damnés séries, BERCEAU DE LA CROISSANCE‘s Maledictus Athenaeum séries, BONJOUR‘s Chercheurs des sept clés série, et plus encore. Incendium lance également à l’achat des figurines d’action de collection qui représentent des personnages emblématiques de la tradition musicale de chaque groupe et des histoires de bandes dessinées de chaque série.