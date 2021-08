Evangelion: 3.0+1.01 Flux Trois fois sur une fois: Comment regarder la suite de l’anime en ligne de n’importe où

Après avoir déjà séduit les fans d’anime au Japon plus tôt cette année, la longue attente de la sortie internationale d’Evangelion : 3.0+1.01 Il était une fois est maintenant arrivée, avec le film désormais disponible à regarder sur Amazon Prime Video.

Quatrième et dernier chapitre rapporté de la très populaire série “Rebuild of Evangelion”, les fans des précédents épisodes ont dû attendre neuf ans agonisants pour ce dernier épisode grâce à une multitude de retards de production.

Faisant partie de la franchise Neon Genesis Evangelion de l’écrivain et réalisateur Hideaki Anno, cette série d’adaptations cinématographiques a “reconstruit” l’intrigue de l’émission télévisée originale souvent déroutante des années 1990, les rendant beaucoup plus accessibles à un public plus large.

Situé dans une vision post-apocalyptique du futur avec un monde tourmenté par des anges destructeurs, la seule chose qui peut empêcher l’Armageddon est l’Evangelion – un mecha bio-machine massif piloté par des survivants humains du conflit.

L’histoire prend son envol 15 ans après que le « Second Impact » ait anéanti la moitié de la population humaine, avec le film suivant le jeune adolescent survivant Shinji et ses amis Rei et Asuka alors qu’ils cherchent désespérément un abri à la périphérie de Tokyo-3 déchiré par la guerre.

Evangelion : 3.0+1.01 Il était une fois : où et quand ?

Ce très attendu Evangelion 3.0+1.01 Il était trois fois une première fois sur le service de streaming Amazon Prime Video dans le monde entier ce vendredi 13 août.

Evangelion : 3.0+1.0 Il était trois fois sur Prime Video



Le nouveau film Evangelion : 3.0+1.0 Il était une fois trois fois est désormais diffusé en exclusivité sur Amazon Prime Video ! Démarrez un essai gratuit de 30 jours de Prime pour accéder instantanément au film et aux autres avantages de Prime.

Regardez Evangelion: 3.0+1.01 Il était une fois en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur la façon de regarder le dernier épisode de ce classique de l’anime aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Evangelion: 3.0+1.01 Il était trois fois, mais que vous vous retrouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser l’émission spéciale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment diffuser Evangelion: 3.0+1.01 Il était une fois trois fois

Amazon Prime Video détient les droits mondiaux exclusifs sur cette suite de film, aux côtés de tous les films Rebuild de la série.

Evangelion: 3.0+1.01 Il était une fois plus les films précédents de la tétralogie en avant-première sur le service de streaming à partir du vendredi 13 août. Ceci est décrit comme un événement mondial, les films devenant disponibles pour regarder dans la plupart des pays où vous pouvez obtenir Amazon Premier.

Si vous n’êtes pas déjà client, vous pouvez potentiellement regarder le film gratuitement, grâce à l’essai GRATUIT de 30 jours d’Amazon Prime, disponible dans la plupart des territoires.

En plus de vous donner accès à son service VOD, un abonnement Amazon Prime vous offre également le service de streaming musical sans publicité d’Amazon, Prime Gaming, des offres exclusives, ainsi que leur célèbre service de livraison gratuite amélioré.

Si vous choisissez de conserver Amazon Prime après l’expiration de l’essai gratuit, le service coûte :

États-Unis : 12,99 $ par mois ou 119 $ pour l’année Royaume-Uni : 7,99 £ par mois ou 79 £ pour l’année Canada : 7,99 $ par mois ou 79 $ pour l’année Australie : 6,99 $ par mois ou 59 $ pour l’année

