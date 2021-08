Evangelion, Cruel Summer, Soldiers or Zombies … les premières d’août d’Amazon – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

Il semble que la deuxième partie de l’année soit la vraie fête des plateformes de streaming, car à partir de ce mois d’août, nous commençons déjà à voir les flashs de grandes premières qui nous accompagneront au cours des derniers mois de l’année.

Amazon Prime Video commence également déjà à faire chauffer les moteurs et démarre avec les premières de séries originales telles que Cruel Summer, Modern Love 2 et des films tels que Soldiers ou Zombies.

De plus, la plateforme surprend ses abonnés avec l’arrivée de sagas comme Evangelion, la deuxième partie de la quatrième saison de The Good Doctor, entre autres.

On ne vous en dit pas plus et mieux vaut jeter un œil aux premières Amazon :

1ER AOUT

La réalité

Trafic de drogue dans l’Internet profond

Pa Lorerte – Saison 1

5 AOT

Tout Invisible

6 AOT

Été cruel

Soldats ou zombies

Le bon docteur – Saison 4 (Partie 2)

Val

13 AOT

L’amour moderne – Saison 2

EVANGELION : 1.11 (NON) VOUS ÊTES SEUL

EVANGELION : 2.22 (VOUS NE POUVEZ PAS) AVANCER

EVANGELION: 3.33 VOUS (POUVOIR) LE FAIRE

EVANGELION : 3.0 + 1.01 TRIPLE

15 AOÛT

Le film Angry Birds 2

Neuf parfaits inconnus

· Après toi

Petites victoires

Oiseau chanteur

Altérer avec vous

21 AOÛT

Plus sûr à la maison

27 AOT

· Borat : cassette Vhs de matériel jugé « sous-acceptable » par le ministère de la censure et de la circoncision du Kazakhstan

Verrouillage américain de Borat et démystification de Borat

Kevin Can F ** k lui-même

