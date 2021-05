Evangelos Siozios décède à 31 ans

.

Un ancien concurrent de «Big Brother» a récemment partagé une triste nouvelle avec ses fans. GineMarie Zimmerman a déclaré que son petit ami Evangelos «Angelo» Siozios est décédé subitement ce mois-ci à l’âge de 31 ans.

Voici ce que vous devez savoir sur sa mort et comment la famille «Big Brother» s’est associée à Zimmerman pour partager son chagrin.

Zimmerman a dit que Siozios était son “vrai ange”

Pour une fois, je suis perdu pour les mots. Mon petit ami Angelo est décédé. C’était une personne tellement intelligente et incroyable, qui aimait sa famille, Zeus et moi. Il a travaillé si dur dans les écoles de droit et atteindre ses objectifs. Tu es maintenant mon véritable ange. Nous vous aimons pic.twitter.com/ewwxmbTBRO – GinaMarie Zimmerman (@GinaMarieZ) 19 mai 2021

Dans un post Instagram et Twitter rempli de photos de Zimmerman et Siozios avec leur chien, Zeus, Zimmerman a partagé la nouvelle et l’a appelé son «véritable ange».

«Pour une fois, je n’ai pas de mots. Mon petit ami Angelo est décédé. C’était une personne incroyable et intelligente, qui aimait sa famille, Zeus et moi. Il a travaillé très dur à la faculté de droit et a atteint ses objectifs. Maintenant tu es mon véritable ange. Nous vous aimons », a écrit Zimmerman.

La nécrologie publiée sur le site Web de la maison funéraire John Vincent Scalia indique que Siozios est décédé le 9 mai lors d’un voyage en Grèce.

La nécrologie dit:

Evangelos Siozios, 31 ans, est décédé le dimanche 9 mai 2021 à Filiates, Thesprotia, Grèce. Il était le fils bien-aimé de Gus et Eleada Siozios. Il était le frère bien-aimé de Michael et Evanthia Siozios. Il était le petit-fils bien-aimé de Michael et Evangelia Theodoulou et de feu George et Evanthia Siozios. Evangelos laisse également dans le deuil de nombreuses tantes, oncles, cousins ​​et amis.

Le mur d’hommage sur le site Web de la maison funéraire est rempli de photos de Zimmerman et Siozios. Selon certains commentaires Facebook sur la page de Siozios, lui et Zimmerman étaient ensemble depuis au moins quatre ans. Sa page Facebook montre également qu’il était de Staten Island, New York, et qu’il a étudié le droit à la New York Law School.

La famille «Big Brother» de Zimmerman n’a pas tardé à offrir des mots de soutien et de condoléances.

Dans son post Instagram, des dizaines d’anciens candidats de «Big Brother» ont montré leur soutien à Zimmerman avec des mots gentils et lui ont proposé de l’aider de toutes les manières possibles.

«Mon cœur fait mal pour toi. Vous envoyer beaucoup d’amour et prier pour votre paix et votre confort. Me voici pour vous! », A écrit Elena Davies.

Tyler Crispen a déclaré que c’était “un plaisir de rencontrer Siozios” et qu’il était “très touché” par la perte de Zimmerman. Cody Calafiore a ajouté: «Je suis vraiment désolé, GM. Je n’arrive pas à y croire », ce à quoi Zimmerman a répondu que la mère de Calafiore« avait été d’une grande aide »pendant cette période difficile.

“J’ai mal au coeur! Les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens, mais nous pensons à vous, en priant pour vous et votre famille. Toujours là pour prendre un appel ou tout ce dont vous avez besoin », a écrit Rachel Reilly Villegas. Janelle Pierzina a ajouté: «Je suis vraiment désolée. Gina Marie, quelle dévastation! Appelez-moi si jamais vous avez besoin de parler. “

Les concurrents de “Big Brother” Rachel Swindler, Raven Walton, Nicole Anthony, Liz Nolan, Nick Maccarone, Sam Smith, James Rhine, JoJo Spatafora, April Lewis, Glenn Garcia et Keesha Smith ont également offert des mots de soutien, tout comme le candidat. De «Survivor» Carolyn Rivera et Marissa Jaret Winokur, gagnante de «Celebrity Big Brother».

Zimmerman a participé à la saison 15 de “Big Brother” en 2013. Depuis lors, il a fondé une entreprise qui aide les propriétaires de chiens à célébrer les anniversaires de leurs animaux de compagnie bien-aimés appelée Party Pup. Il a également récemment joué dans le nouveau clip de Spatafora, “Don’t Catch Feelings”.

