L’actrice ajoute : « Maintenant qui je suis dans la vraie vie apparaît sur la page, c’est ce que je veux. Je veux être honnête avec les gens. »

Lynch canalise son esprit créatif inextinguible non seulement dans son jeu d’acteur, mais aussi dans ses autres passions de danser et de bouger son corps, ce qui, selon elle, est une partie importante de sa pratique de la santé mentale. Tout comme elle l’a fait avec Luna Lovegood dans les films Potter, Lynch se connecte toujours plus avec des rôles créatifs et sauvages, notant que « souvent, les femmes créatives sont prises pour folles, simplement parce que nous avons ce feu et cette sensibilité ».

Et, bien sûr, Lynch se souvient encore de ses jours sur le plateau de Harry Potter avec une humble révérence. « Je pense chaque jour à ces âmes courageuses et pleines d’espoir qui se présentent et mettent tout leur cœur et toute leur énergie à créer ce monde, et à quel point le résultat a été incroyable », se souvient-elle. « Cela crée ce monde magique et homogène où les enfants et les adultes le regardent et y croient, mais tout est venu de leur imagination. »

Cette perspective semble également avoir affecté le processus d’écriture de ses mémoires : « Et j’y reviens toujours, je suis toujours frappée par ça, le pouvoir de l’imagination, le fait que vous puissiez visualiser quelque chose dans votre petit bureau à la maison et dans le calme avec votre propre esprit, et vous pouvez le diffuser dans le monde et il peut créer des choses. Pour moi, c’est de la magie de la vie réelle. «

The Opposite of Butterfly Hunting: The Tragedy and The Glory of Growing Up sortira le 19 octobre.