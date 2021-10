évanouissement dans le championnat de gifles

Depuis quelques années maintenant, depuis son essor en 2016, les tournois de gifles sont devenus plus importants et, de temps en temps, des vidéos avec des KO spectaculaires ou des choses comme ça deviennent virales. Cependant, cette fois, Les images qui ont émergé de l’évanouissement d’un participant, qui est également un combattant d’arts martiaux mixtes (MMA), ont fait plus peur qu’autre chose.

Le moment exact de l’impact. Photo : @zuluzinho.martins.

L’évanouissement de Zuluzinho



Il se trouve que Wagner Martins, plus connu sous le nom de Zuluzinho (celui de gauche dans la vidéo virale), Il a reçu une énorme gifle de son adversaire qui l’a laissé inconscient pendant quelques secondes et pour laquelle il a eu besoin d’aide pour se ressaisir. La façon dont il s’est effondré en a inquiété plus d’un…

Regarde aussi

La réplique…

Cependant, le combattant brésilien de 43 ans s’est rétabli au bout d’un moment et, quand ce fut son tour, il a fait payer celui qui l’avait assommé. Presque comme si c’était un coup de miroir Zuluzinho a pris une main droite à main levée qui a également laissé son rival recalculer. Même s’il est vrai que ce dernier a mis moins de temps à retrouver son calme. Le public présent s’extasie sur les deux.

Regarde aussi

Les deux vidéos ont été partagées par Zuluzinho sur son compte Instagram personnel (@zuluzinho.martins). Et apparemment, ils n’appartenaient pas à une compétition officielle, même s’ils avaient des arbitres. C’est que, dans des tournois à grande échelle comme la Coupe du Monde de Slapping, s’ils vous renversent, vous perdez…

Zuluzinho sur Instagram. Photo : @zuluzinho.martins.

Le Brésilien a pris l’événement avec humour et au bas de la première vidéo, dans laquelle il a été envoyé pour compter les moutons, a écrit : « Windows a redémarré et a donné un écran bleu, heh. » Et dans celui qu’il a touché, il a mis : « L’âme du garçon a même quitté son corps. »

Regarde aussi

Le premier championnat du monde de gifles sportives a eu lieu le 20 mars 2019 en Russie et le vainqueur était Vasily Kamotsky.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE