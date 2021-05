Evans d’abord et Sordo à l’affût avec un jour à faire

23/05/2021 à 12h30 CEST

L’anglais Elfyn Evans (Toyota Yaris) mène le Rallye du Portugal avec 10,7 secondes d’avance sur l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20) En l’absence de la troisième et dernière étape, qui se déroulera ce dimanche avec cinq spéciales.

Elfyn Evans, qui poursuit sa quatrième victoire en Coupe du monde, a pris la tête après avoir profité d’une erreur estonienne Ott Tänak, qui a cassé la suspension arrière de sa Hyundai i20 lors de l’avant-dernière étape de la deuxième journée et l’a contraint à abandonner alors qu’il était un solide leader.

Jusque-là, le champion du monde 2019 avait dominé la deuxième étape d’une main de fer, avec le meilleur temps dans quatre des cinq premières étapes de la journée. Mais le malheur est venu et Tänak il a été éliminé avec deux étapes à faire. Il a cassé de manière irréversible la suspension arrière de sa voiture.

A) Oui, Evans atteint le jour décisif en tant que leader, avec 10,7 secondes d’avance sur Dani Sordo et déjà 1: 04,2 minutes sur le troisième, le sept fois champion et leader du concours, Sebstien Ogier qui a réussi à grimper de la cinquième à la troisième place.Dani Sordo Il s’est toujours battu pour le podium et ce dimanche il le fera pour gagner le rallye. Il a déjà prévenu en signant le meilleur temps dans la section de clôture de la deuxième journée. “Notre objectif initial pour l’étape d’aujourd’hui n’était pas seulement de conserver la position que nous avions, mais aussi de rester proche de la tête pour essayer de faire pression”, a-t-il déclaré. Sourd.

La course se termine ce dimanche avec cinq étapes: Felgueiras (9,18 km), un autre qui revient après des années d’absence; deux passes à Montim (8,75) et Fafe (11,18).