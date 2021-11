Evans légèrement devant Ogier dans le match final pour le titre

19/11/2021 à 19h50 CET

Le Britannique Elfyn Evans mène le Rallye de Monza (Italie), dernière manche du Championnat du Monde, avec un minimum de 1,4 seconde d’avance sur le Français Sébastien Ogier, après la dispute de la première étape de la course dans laquelle les deux pilotes de l’équipe Toyota se sont rencontrés. ils jouent le titre.

Evans, qui vise sa première couronne, termine les sept premières étapes de la course finale en leader avec un peu plus d’une seconde d’avance sur Ogier, qui mène le général du championnat avec 17 points d’avance sur celui-là dans la course à son huitième titre.

Clairement favori dans cette lutte à deux, Ogier a pris la tête du Rallye de Monza après avoir remporté la première étape, et est resté en tête, avec un gain maximum de 6,5 secondes sur Evans, jusqu’à la sixième étape, dans laquelle les Britanniques ont arraché la tête. endroit.

L’Espagnol Dani Sordo occupe la quatrième place au général, à 24,6 secondes d’Evans, et a été le meilleur de la septième et dernière étape de la première journée.

Ce samedi se dispute la deuxième étape, divisée en six sections, la dernière d’entre elles à 17h19.