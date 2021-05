Evans remporte le rallye du Portugal, avec Sordo à 28 secondes de retard

23/05/2021 à 17h35 CEST

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota Yaris) a remporté la victoire au Rallye du Portugal, avec 28,3 secondes d’avance sur l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20) et 1,23,6 sur le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris), troisième, qui continue de mener le classement mondial, avec 79 points contre 77 d’Evans.

Le Gallois a dépassé la déception d’une défaite en une fraction de seconde lors du précédent test en Croatie pour se hisser à la deuxième place du classement des pilotes. Au volant d’une Yaris World Rally Car, il a arraché la première place à Ott Tänak lorsque l’Estonien a retiré sa Hyundai i20 samedi après-midi avec la suspension brisée.

Il ne voulait pas risquer un autre revers dans sa lutte pour le titre et est allé pour l’étape de dimanche matin pour doublant son avance de 10,7 secondes sur Dani Sordo. Dans les quatre étapes restantes, il a gagné avec une avance de 28,3 secondes.

“Nous n’avons pas été l’équipe la plus rapide ce week-end, mais nous avons eu un bon rythme, nous sommes restés à l’écart des problèmes et nous avons fait assez pour garder Dani derrière”, a déclaré un exultant. Evans. “Cela arrive à un très bon moment pour notre défi dans le championnat alors que nous nous engageons dans des rallyes difficiles sur gravier.”

Sordo a mené l’épreuve de trois jours sur gravier pendant une grande partie de l’étape inaugurale de vendredi dans sa i20 jusqu’à ce qu’il décroche son moteur et tombe derrière Tänak.. Mais sur un rallye où la gestion de l’utilisation des pneumatiques rigides et tendres de Pirelli était cruciale, il était souvent mal à l’aise dans ses choix. Le Cantabrique a coupé l’avantage de Evans dans la dernière étape samedi après-midi, mais il n’a pas répondu à la réponse du Gallois dimanche matin.

Ogier a commencé le test de Matosinhos, le quatrième des 12, à la tête du championnat. La première place dans l’ordre de départ sur des pistes sablonneuses qui a favorisé les voitures partant plus tard, dans des conditions plus propres et avec plus d’adhérence, a été un obstacle majeur pour le Français. Une sélection de pneus très réussie et les problèmes de ceux qui étaient en tête ont permis de Ogier grimper jusqu’à la troisième place, à près d’une minute de Sourd. Le double podium de Toyota a prolongé son avance au championnat des constructeurs à 37 points.

Le vainqueur du WRC2, Esapekka Lappi, septième avec une Volkswagen Polo GTI R5 devant ses compatriotes, Teemu Suninen, Mads Østberg et Nikolay Gryazin. À Tänak l’a rejoint sur la liste des abandons Thierry Neuville, qui a renversé sa i20 sur le côté et a cassé la suspension arrière. Ils ont tous deux repris la course et ont obtenu un peu de réconfort en prenant la première et la deuxième place avec des points bonus sur l’emblématique Fafe Wolf Power Stage.

Les pilotes font face à un changement rapide avant la cinquième manche sur les pistes de terre de l’île méditerranéenne de Sardaigne. Le Rally Italia Sardinia, remporté l’an dernier par Sordo, se déroulera à Olbia du 3 au 6 juin.