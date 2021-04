Eve activant la radio Thread dans le contrôleur d’arrosage Aqua pour Apple HomeKit

Eve a entièrement investi dans la plate-forme d’appareils intelligents HomeKit d’Apple au fil des ans, et maintenant la société poursuit sa progression dans la phase suivante des appareils connectés. Le contrôleur de tuyaux et d’arroseurs Aqua de deuxième génération avec HomeKit reçoit une mise à jour du micrologiciel qui active la compatibilité Thread.

Thread est le nouveau langage que les produits pour la maison intelligente des grandes marques apprennent. Pour les clients, cela signifie qu’il n’y a plus besoin de boîtes de passerelle ou de ponts pour faire communiquer les accessoires de maison intelligente au réseau. Dans le cas de HomeKit, tout ce qui est nécessaire pour ouvrir la communication Thread est un HomePod mini quelque part dans la maison.

La nouvelle mise à jour du micrologiciel pour l’Aqua de deuxième génération est disponible à partir d’aujourd’hui via l’application Eve pour iPhone et iPad.

Avec Eve Aqua, le portefeuille Eve comprend désormais trois accessoires compatibles Thread pour les États-Unis et le Canada, notamment le capteur de contact Eve Door & Window et la station météo connectée Eve Weather. Une nouvelle génération, compatible Thread, de la prise intelligente Eve Energy sera disponible fin avril pour les États-Unis / Canada et le Royaume-Uni, une version pour l’Europe est déjà disponible.

Avec Thread activé, les utilisateurs peuvent profiter d’une portée étendue lorsqu’un périphérique Thread avec des capacités de routeur comme Eve Energy est placé entre Eve Aqua et un HomePod Mini. En tant que dispositif Full Thread, Eve Energy relaie les paquets de données d’autres accessoires Thread et améliore la stabilité et la portée de la maison intelligente.