Eve ajoute un support de filetage à la vanne de radiateur thermo intelligente compatible HomeKit

Eve a publié aujourd’hui une mise à jour de sa dernière version d’Eve Thermo qui ajoute la prise en charge de Thread à la vanne de radiateur intelligente compatible HomeKit (via HomeKitNews).



La mise à jour répond à l’engagement pris par la société allemande à la fin de l’année dernière d’apporter la prise en charge de Thread à plusieurs produits, et fait suite à son inclusion dans des appareils tels que la prise Eve Energy Smart (quatrième génération), Eve Aqua (deuxième génération), Eve Weather et Eve Door. & Fenêtre (troisième génération).

En guise d’explication rapide, Thread est un réseau de type maillage à faible latence et faible consommation pour les appareils intelligents. Contrairement au Bluetooth et au Wi-Fi, la norme Thread ne dépend pas d’un routeur ou d’un concentrateur. Au lieu de cela, l’appareil intelligent lui-même étend le réseau en parlant à d’autres appareils compatibles Thread, augmentant ainsi le signal entre eux.

Le HomePod mini d’Apple et le dernier Apple TV 4K agissent comme des routeurs de bordure Thread, et en ajoutant des appareils compatibles Thread dans la maison, les utilisateurs peuvent généralement s’attendre à une connectivité améliorée par rapport au Bluetooth et au Wi-Fi, à une plage de contrôle plus large et à davantage d’options de programmation à distance. .

Dans les nouvelles connexes, la version 5.3 de l’application Eve ajoute la prise en charge de ses prochains MothionBlinds compatibles HomeKit, qui devraient être lancés cette année.

Samedi 28 août 2021 11h00 PDT par Sami Fathi

Nous ne sommes qu'à quelques semaines du moment où Apple annoncera l'iPhone 13, qui devrait comporter des améliorations considérables, notamment en matière de conception, de performances, d'appareils photo, etc. Comme chaque année, les rumeurs, les fuites et les rapports sur ce que Apple a en magasin abondent, certains plus crédibles que d'autres.