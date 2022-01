Eve annonce une caméra projecteur HomeKit et des stores intelligents Matter-ready

La société de maison intelligente Eve Systems a annoncé sa première caméra extérieure et la disponibilité de ses stores intelligents alimentés par Thread au CES 2022 cette semaine.

Une caméra projecteur conçue pour Apple HomeKit Secure Video, la Eve Outdoor Cam à 250 $, lancée le 5 avril 2022 et comprend une vidéo 1080p, un champ de vision de 157 degrés, une vision nocturne infrarouge et une détection de mouvement infrarouge couvrant 100 degrés à des distances allant jusqu’à 30 pieds. La caméra alimentée par Wi-Fi rejoint l’Eve Cam, la caméra d’intérieur de l’entreprise.

Il ne s’agit que de la deuxième caméra projecteur intelligente compatible HomeKit Secure Video à lancer ; une caméra de projecteur est une caméra de sécurité extérieure avec des projecteurs activés par le mouvement attachés. La caméra extérieure Netatmo est l’autre option actuellement disponible (Arlo a une caméra projecteur HomeKit, mais elle ne fonctionne pas avec HKSV).

Il existe quelques différences matérielles clés entre ces deux caméras HKSV : La version Eve n’a pas de sirène, ce qui est une option sur celle de Netatmo. Mais Eve propose une communication bidirectionnelle avec un microphone et un haut-parleur intégrés, contrairement à Netatmo.

La Eve Outdoor Cam est compatible avec l’application Apple Home et l’application Eve.Image : Eve

La caméra Eve est également très petite – seulement 6,7 pouces de haut, 2,6 pouces de large et 6,3 pouces de profondeur. C’est plus petit que le Netatmo, bien qu’ils partagent tous deux une esthétique similaire, abandonnant le look traditionnel aux yeux «écarquillés» des caméras de projecteur (où les deux lumières sont séparées de la caméra) au profit d’un design plus élégant et plus rationalisé avec un intégré , lumière puissante.

L’inconvénient est que vous avez moins de flexibilité pour positionner les projecteurs. Mais le PDG d’Eve, Jerome Gackel, a déclaré à The Verge que les lumières étaient « super brillantes », bien que les lumens exacts n’aient pas été divulgués.

La Eve Outdoor Cam doit être câblée au système électrique de votre maison, ce qui est assez standard pour la plupart des caméras à projecteur, et elle fonctionne sur le Wi-Fi 2,4 GHz. Il nécessite également une connexion à un concentrateur domestique HomeKit (comme une Apple TV ou un HomePod Mini) pour traiter et stocker les enregistrements vidéo. La caméra utilise HomeKit Secure Video pour stocker des vidéos et traiter toutes les données localement. La vidéo en direct n’est pas transmise au cloud et les enregistrements sont cryptés et stockés dans votre compte iCloud Plus.

Avec un compte iCloud Plus, les utilisateurs bénéficient de 10 jours d’historique vidéo et de l’option d’alertes intelligentes pour les personnes, les véhicules, les animaux domestiques et les colis. En tant que caméra HomeKit, l’Eve Cam est accessible via l’application Home ainsi que la propre application d’Eve.

Les Eve MotionBlinds sont des moteurs intelligents à l’intérieur des stores Coulisse. Ils fonctionnent avec Apple HomeKit au lancement.Image : Eve

Eve lance les premières nuances intelligentes compatibles Thread

Annoncés plus tôt cette année, les très attendus Eve smart MotionBlinds seront mis en vente aujourd’hui, le 3 janvier 2022. Les prix varient en fonction du tissu et de la taille, mais commencent à un peu moins de 400 $ par teinte. Ils peuvent être commandés auprès de n’importe quel revendeur Coulisse, y compris selectblinds.com, et vous pouvez les installer vous-même. Coulisse est un fabricant de couvre-fenêtres basé aux Pays-Bas, et une liste complète des vendeurs est disponible sur motionblinds.com/eve.

Les premiers stores intelligents alimentés par Thread (ils utilisent également Bluetooth), les Eve MotionBlinds sont compatibles HomeKit et « Matter-ready », selon Gackel. En guise de rappel, Thread est un protocole de réseau maillé à faible consommation qui offre une vitesse et une fiabilité supérieures à la plupart des protocoles de maison intelligente actuels. C’est également un élément clé de Matter, la nouvelle norme de maison intelligente à venir à la mi-2022, qui vise à unifier la maison intelligente sous une seule norme et à éliminer la confusion autour de quels produits fonctionnent avec quelles plates-formes de maison intelligente.

Les MotionBlinds d’Eve seront d’abord disponibles sous forme de stores enrouleurs intelligents, et d’autres styles seront bientôt disponibles. Ils sont compatibles avec HomeKit et Siri, l’assistant vocal d’Apple, au lancement, mais ne sont pas les seules nuances intelligentes HomeKit : Lutron, Hunter Douglas et Ikea proposent tous des options HomeKit.

Cette vidéo fournie par Eve vous donne un bon aperçu, bien que brillant, de ce à quoi devraient ressembler les MotionBlinds en action.

Les stores sont alimentés par un moteur à batterie USB-C rechargeable et, uniquement pour les stores intelligents, ont la possibilité d’un contrôle manuel avec un cordon de tirage. Il existe également des horaires sur l’appareil, de sorte que les stores peuvent fonctionner indépendamment d’une application pour smartphone ou d’un réseau domestique intelligent.

Comme Eve MotionBlinds fonctionne via HomeKit, ils ne nécessitent pas de pont ou de passerelle séparé, contrairement à la plupart des couvre-fenêtres intelligents. Cependant, ils auront besoin d’un hub HomeKit tel qu’un HomePod Mini si vous souhaitez configurer des automatisations HomeKit.

Les stores intelligents sont parmi les ajouts les plus utiles à une maison intelligente, offrant un contrôle de la lumière et de la climatisation ainsi qu’un facteur wow indéniable. Mais ils sont aussi très chers.

L’entrée d’Eve dans l’espace ne change pas la donne en ce qui concerne le prix – il semble que les nuances seront comparables en termes de coût à la gamme Serena de Lutron. Cependant, comme ils fonctionnent sur le protocole Thread non propriétaire et seront compatibles avec Matter, ils devraient être plus faciles à intégrer dans votre maison intelligente que la plupart des offres existantes, qui sont en grande partie verrouillées dans leurs propres écosystèmes. C’est-à-dire une fois que la norme arrivera plus tard cette année. En attendant, ils sont uniquement HomeKit.