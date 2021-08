Eve Aqua automatise l’arrosage extérieur avec l’intégration HomeKit

Je passe fréquemment en revue les produits Eve pour HomeKit parce que j’ai appris à apprécier leur soutien à Thread et à être très axé sur la confidentialité. L’un de leurs produits que je commence à utiliser est le support Eve Aqua with Thread.

Le produit Eve Aqua existe depuis plusieurs années, mais une version 2020 mise à jour a pris en charge Thread, c’est donc le moment idéal pour investir dans l’automatisation de votre arrosage extérieur. Dans ma ville natale de Chattanooga, Tennessee, les étés peuvent être secs, chauds et humides, les plantes ont donc besoin d’un arrosage supplémentaire.

Même si vous n’avez pas d’installation d’arrosage permanente, j’ai trouvé ce produit très bénéfique lorsque vous partez en vacances, sans personne disponible pour vérifier vos plantes. Aussi chaud que les étés arrivent ici, une semaine sans pluie ni arrosage peut faire passer les plantes de la croissance à la mort.

Configurer Eve Aqua dans HomeKit

L’une des parties de HomeKit que j’aime est la facilité d’ajout de nouveaux produits à votre maison. Étant donné qu’Apple a standardisé le code QR, il s’agit d’un processus facilement reproductible pour chaque nouveau produit que vous souhaitez ajouter.

Eve Aqua est alimenté par deux piles AA. Eve a dit que les piles devraient durer toute une saison d’arrosage. Pendant le déballage, vous verrez les piles dans la boîte ainsi que quelques accessoires pour vous aider à connecter Eve Aqua à votre robinet extérieur. Ensuite, vous allez faire glisser la partie inférieure de l’unité pour installer les piles, puis la remettre en place.

Une fois que vous l’aurez mis sous tension, vous voudrez scanner le code HomeKit. Étant donné qu’Eve Aqua est censée rester à l’extérieur, je conseillerais de conserver une copie du code dans Apple Notes, Homepass ou Controller for HomeKit. J’ai immédiatement eu une mise à jour du firmware à appliquer à l’aide de l’application Eve iPhone. La mise à jour du micrologiciel devait activer la prise en charge de Thread qui a été déverrouillée après la sortie du HomePod mini.

Installation d’Eve Aqua

Eve Aqua s’adaptera à un robinet standard de 3/4 pouce, mais il existe également un adaptateur pour un tuyau plus petit. Si vous rencontrez des problèmes de fuite d’eau par le haut, vous voudrez utiliser la bague d’étanchéité supplémentaire incluse dans la boîte. Une fois connecté à votre robinet, vous pouvez le joindre à votre maison. Ensuite, ouvrez l’eau du robinet et vous êtes prêt à commencer.

Utiliser Aqua dans l’application Home

L’un des moyens les plus simples d’utiliser le produit consiste à appuyer sur l’icône dans l’application Accueil. L’appareil ouvrira le robinet et commencera à arroser. L’icône passera à un état « en cours d’exécution » pour indiquer que l’eau s’écoule. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur l’icône pour arrêter l’arrosage.

Automatisations

Le vrai plaisir, c’est quand vous pouvez configurer des automatisations. Contrairement à de nombreux accessoires HomeKit, vous devrez utiliser l’application Eve pour configurer les automatisations. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas créer d’horaire de base dans l’application Home, mais l’Aqua n’était pas disponible pour moi pour créer une automatisation en fonction de l’heure de la journée.

Dans l’application Eve, recherchez Eve Aqua dans votre liste d’appareils et recherchez une section d’horaire. Par exemple, vous pouvez créer un programme pour démarrer chaque matin à 6h00 et s’exécuter pendant une durée prédéfinie.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez intégrer l’application Raccourcis dans ce programme pour vérifier la météo avant d’exécuter le programme. Revenez à la section Calendrier de l’application Eve, appuyez sur l’équipement sous cette section pour Eve Aqua et recherchez Suspension du calendrier. Appuyez sur “Installer le raccourci Siri”. Une fois qu’il est installé, vous pouvez dire « Hey Siri, vérifiez l’arrosage » et une fois les prévisions vérifiées, votre arrosage peut continuer. Vous pouvez également l’exécuter directement à partir de l’application Raccourcis.

Emballer

Ce produit n’est pas pour tout le monde. Vous devez avoir un système d’arrosage extérieur, même s’il ne s’agit que d’un tuyau et d’un arroseur traditionnel. Si vous prévoyez de vous absenter de la ville pendant environ une semaine pendant l’été, vous pouvez installer un système d’arrosage de fortune pour garder vos plantes et votre gazon arrosés selon un calendrier ou le faire fonctionner à la demande. Je suis satisfait des fonctionnalités d’Eve Aqua et j’apprécie l’engagement d’Eve envers la technologie HomeKit et Thread.

