Eve, Brandy et d’autres partagent deux nouvelles chansons de la série ABC « Queens »

Après la première de la série ABC Queens, le supergroupe de l’émission composé d’Eve, Naturi Naughton, Nadine Velazquez et Brandy a partagé deux nouvelles chansons via Def Jam Recordings. « Hear Me » et « The Introduction » sont apparus aux côtés du précédent « »méchant fille” dans le premier épisode. Chaque chanson est accompagnée d’une vidéo musicale originale contenant des extraits de l’émission insérés entre les visuels de la performance.

Queens suit les quatre artistes en tant que légendes du hip-hop des années 90 qui tentent d’attraper une deuxième vague de gloire dans la quarantaine. Avec Veille comme Brianna aka Professor Sex, Naughton comme Jill aka Da Thrill, Velazquez comme Valeria aka Butter Pecan et Brandy comme Naomi aka Xplicit Lyrics, le groupe de quatre musiciens se penche sur les marqueurs classiques de la culture hip-hop dans leur musique et leurs visuels.

Pour « Hear Me », Brandy chantonne doucement sur une mélodie de guitare acoustique, en chantant : « Mais écoute-moi / Je me tiens devant ta porte / Écoute-moi / Je ne veux plus avoir peur / Je veux juste t’aimer le mieux peut / Et en retour j’essaierai de comprendre / Tout le mal que j’ai causé quand j’étais perdu et faible / J’espère que tu m’entends.

« The Introduction » associe le quatuor au musicien et actrice nigérian Pepi Sonuga qui incarne Lauren Rice dans le spectacle. Le morceau hip-hop au format freestyle met en lumière le lyrisme des artistes alors qu’ils se tiennent dans un cercle semblable à un chiffre et rebondissent sur les mots des autres.

Les deux chansons arrivent avec une nouvelle vidéo de performance de « Nasty Girl » après la sortie du clip officiel. Le visuel présente une performance de production élevée avec des pièces pyrotechniques, des écrans du sol au plafond et des néons illuminant la scène.

Toute la musique du Queens a été conçue spécifiquement pour la série par le producteur de musique exécutif Swizz Beatz. « Voir ces reines se réunir dans l’unité est incroyable en 2021 », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Ce spectacle est spécial à bien des égards pour moi et c’est un honneur d’être le producteur exécutif de musique. »

Diffusez ou achetez « Nasty Girl », « The Introduction » et « Hear Me » sur ABC’s Queens.