Eve, Brandy et d’autres stars dans le clip de “Nasty Girl” pour la série ABC Queens

Avant la première de la nouvelle série ABC Queens le 19 octobre, les principaux acteurs de la série ont joué dans une vidéo de retour inspirée des années 90 pour “Nasty Girl”, mettant en vedette Veille, Naturi Naughton, Nadine Velazquez et Brandy.

Dans le clip réalisé par Tim Story, le supergroupe de femmes offre un aperçu de l’énergie et de l’attitude du Queens. Le visuel présente un thème chaleureux et estival qui rappelle les principaux thèmes vidéo de la années 90 et au début des années 2000.

La série suit Eve, Brandy, Naughton et Velazquez alors qu’ils décrivent des légendes du hip-hop des années 90 qui se réunissent pour avoir une chance de retrouver leur renommée dans la quarantaine. Eve incarne Brianna alias Professor Sex tandis que Naughton joue le rôle de Jill alias Da Thrill, Velazquez en tant que Valeria alias Butter Pecan et Brandy en tant que Naomi alias Xplicit Lyrics.

“Nasty Girl” était dirigé par le producteur exécutif Swizz Beatz, qui a partagé une déclaration disant: “Voir ces reines se réunir dans l’unité est incroyable en 2021. Ce spectacle est spécial à bien des égards pour moi et c’est un honneur d’être l’Executive Music Producteur.”

“En tant qu’artistes apparus dans les années 90,” Nasty Girl “est notre lettre d’amour à la musique révolutionnaire et à la culture hip-hop de l’époque”, ont déclaré Eve, Naughton, Velazquez et Brandy dans un communiqué. “Le tournage du clip sur un yacht à Miami, avec le champagne qui coule et les explosions pyrotechniques, ont suscité un sentiment de nostalgie et de fierté du chemin parcouru en tant qu’artistes.”

Après sa première le 19 octobre, de la nouvelle musique du Queens sera partagée chaque semaine. Tout au long de la série, le public qui regarde aura la chance de voir comment la musique change et influence le développement des personnages de la série.

“Être toujours dans le jeu aujourd’hui et se soutenir mutuellement en cours de route, c’est l’essence de notre émission” Queens “”, a expliqué le supergroupe Queens.

