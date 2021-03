Eve Cam a une orientation inversée avec une configuration facile pour HomeKit

Comme je l’ai mentionné il y a quelques semaines, ma femme et moi avons acheté un terrain sur lequel je commence à réfléchir à une partie de la configuration HomeKit que je finirai par avoir, car je vais tout installer pendant la construction au lieu d’avoir à le moderniser. L’une des choses auxquelles je pense, ce sont les caméras. Je pourrais y aller de plusieurs manières. Une partie de moi pense que je devrais m’en tenir à la configuration eufyCam que j’ai maintenant, mais une partie de moi veut regarder quelque chose de câblé à l’alimentation comme la Logi Circle View. Pour mieux préparer ma prise de décision, je tente de tester toutes les caméras HomeKit du marché pour voir ce que je souhaite inclure dans notre nouvelle maison. Cette semaine, je jette un coup d’œil à la Eve Cam.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

J’ai mentionné dans le passé qu’Eve est l’un de mes fournisseurs HomeKit préférés. Je possède presque tout ce qu’ils vendent, donc si vous recherchez un parasurtenseur, un capteur de porte, une bande lumineuse ou un détecteur d’eau compatible HomeKit de premier ordre, Eve est un excellent fournisseur pour commencer lors de la recherche de produits.

La caméra Eve est une construction similaire à la Logitech Circle View que j’ai examinée en janvier, mais elle n’inclut pas un boîtier aussi robuste car elle est uniquement destinée à une utilisation en intérieur. Le déballage de la caméra ne prendra qu’une minute, mais vous devrez assembler quelques pièces. L’appareil photo est une pièce séparée, vous devrez donc choisir votre adaptateur secteur spécifique à votre pays et connecter le cordon USB inclus. Le fait de détacher le cordon USB de l’appareil photo est une fonction pratique car vous pouvez l’échanger à l’avenir pour utiliser un cordon plus long (ou plus court) ou le remplacer si l’extrémité est endommagée.

Comme les autres produits Eve, il est spécialement conçu pour HomeKit, vous n’avez donc pas besoin d’une autre application lors de la configuration de la caméra. La seule étape à suivre pour configurer la caméra est de scanner le code QR inclus dans l’application Home, de l’ajouter à une pièce, puis de définir vos préférences d’enregistrement. Toutes les caméras prenant en charge HomeKit Secure Video disposent d’options d’enregistrement pour répondre à tous les niveaux de sécurité souhaités. Lorsque vous êtes à la maison ou à l’extérieur, ils peuvent être réglés sur:

Complètement désactivé Capteur uniquement (pour l’automatisation) Flux uniquement Flux et enregistrement

Pour les caméras à l’intérieur de ma maison, je les ai réglées pour le capteur uniquement lorsque nous sommes à la maison, mais je mets la caméra Eve dans mon garage, donc je vais toujours la diffuser et l’enregistrer. La came Eve comprend une base magnétique, vous pouvez donc facilement l’empiler sur quelque chose qui est en métal et qui se tient en place. L’été dernier, Eve a mis à jour l’application Eve pour permettre une orientation inversée qui l’inversera également dans l’application Home. Cette fonction est utile si vous souhaitez monter la caméra sous une étagère ou au plafond.

Automatisations dans le garage

Maintenant que j’ai une caméra dans le garage, je vais expérimenter les automatisations HomeKit lorsqu’il détecte des mouvements pendant la journée. Je vais en créer un qui allume des lumières spécifiques dans notre salon lorsqu’il détecte un mouvement indiquant que quelqu’un rentre à la maison. Si vous ne possédez pas d’ouvre-porte de garage compatible HomeKit, installer une caméra dans votre garage sera également un moyen pratique de vérifier si votre porte de garage est fermée ou si vous l’avez laissée ouverte.

Eve Cam: meilleure caméra HomeKit intérieure?

La caméra Eve est une excellente option pour l’une des meilleures caméras HomeKit d’intérieur. Eve a continué à fabriquer des produits HomeKit de premier plan. Bien qu’il existe des options moins chères, j’aime la qualité de fabrication de l’appareil photo et la possibilité d’utiliser un autre cordon USB si vous souhaitez le changer à l’avenir. Étant donné que la caméra est uniquement HomeKit, assurez-vous d’utiliser une application telle que HomePass pour stocker une version de sauvegarde du code HomeKit.

