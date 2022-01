Eve dévoile la première HomeKit Outdoor Cam du genre, de nouveaux détails sur MotionBlinds avec Coulisse

Eve, l’un des principaux fabricants de produits HomeKit, démarre 2022 avec plusieurs annonces de nouveaux produits. L’un des nouveaux produits est une nouvelle caméra extérieure Eve Floodlight conçue pour la vidéo sécurisée HomeKit d’Apple.

La Eve Outdoor Cam est conçue à partir de zéro et vous seul pouvez y accéder à distance à l’aide d’un hub domestique (HomePod ou iPad). Eve a conçu le produit, donc les images en direct n’atteignent jamais un service cloud, pas même iCloud. Les enregistrements vidéo sont stockés en toute sécurité et entièrement cryptés dans votre compte iCloud via HomeKit Secure Video.

« Combinant une esthétique élégante à une technologie conçue pour protéger la confidentialité, Eve Outdoor Cam va au-delà des concepts de caméras de surveillance hérités avec leur apparence remarquable et leurs nuages ​​​​de fabricant », a déclaré Jerome Gackel, PDG d’Eve Systems. « Eve Outdoor Cam incarne ce que représente Eve : de beaux produits pour la maison connectée qui établissent la norme pour les maisons intelligentes axées sur la confidentialité. »

Spécifications techniques de la caméra Eve :

Apple HomeKit Secure Video avec vidéo H.264 1080p/24fps et champ de vision de 157° Vision nocturne infrarouge Détection de mouvement infrarouge : 100°, jusqu’à 9 m / 30 pi à 2,5 m / 8,2 pi de hauteur de montage Communication bidirectionnelle avec microphone et haut-parleur intégrés Certifié IP55 Réglage de l’angle de la caméra sur trois axes Projecteur avec éclairage ultra-puissant LED d’état Alimentation : CA 100-240 V, 50/60 Hz Connexion sans fil : Wi-Fi (2,4 GHz 802.11b/g/ n) Dimensions : 170 x 65 x 76 mm (HxLxP)/6,7 x 2,6 x 3 pouces

Eve Outdoor Cam comprend une caméra H.264 1080p/24fps avec vision nocturne infrarouge et un immense champ de vision de 157° dans un boîtier discret. L’Eve Cam d’extérieur comprend un corps élégant qui est protégé par un cadre en métal noir mat avec des bords arrondis. Le support mural inclus combine une charnière robuste à trois axes avec une prise compacte.

La nouvelle Eve Outdoor Cam sera disponible à partir du 5 avril 2022 chez Eve, Amazon et plus tard chez Apple au prix de 249,95 $.

Eve et Coulisse lancent les moteurs HomeKit MotionBlinds

Comme annoncé début 2021, Eve et Coulisse lancent les premiers moteurs de stores et stores connectés HomeKit pour prendre en charge Thread. Eve MotionBlinds sera distribué via un réseau croissant de revendeurs Coulisse répertoriés dans le localisateur de magasins et sur le site Web de Coulisse.

Lorsque vous ajoutez des couvre-fenêtres à votre maison connectée, il est essentiel de faire un choix évolutif », déclare Jerome Gackel, PDG d’Eve Systems. « En tant qu’accessoires compatibles Thread, les Eve MotionBlinds peuvent prendre en charge Matter, la norme de maison intelligente du futur qui est actuellement développée par Google, Amazon, Apple et de nombreux fabricants IoT. Avec l’intégration de Thread, Coulisse et Eve prennent une longueur d’avance sur l’avenir de la maison connectée qui attend l’industrie des stores », déclare Christiaan Roetgering, propriétaire et PDG de Coulisse. « Grâce au logiciel Eve, cette nouvelle gamme de moteurs change la donne sur le marché. La simplicité d’installation et d’utilisation est inégalée. Il ouvre la voie pour rendre les stores motorisés accessibles à un large public et largement adoptés comme un produit qui apporte de la joie et de la valeur à la vie quotidienne à la maison.

Détails clés sur les moteurs HomeKit MotionBlinds

Moteur alimenté par batterie rechargeable (USB-C) Intégration facile en scannant le code de configuration HomeKit, aucune passerelle ni pont requis Les horaires sur l’appareil fonctionnent indépendamment de l’iPhone ou du réseau domestique Utilise Bluetooth et Thread Interagit avec d’autres accessoires HomeKit via les automatisations HomeKit Fonctionne sans dépendance au cloud Offre un contrôle manuel avec juste une simple traction

Autres produits Eve populaires

