Eve Energy with Thread support est ma recommandation pour les points de vente intelligents

Les prises intelligentes sont l’un des moyens les plus simples de commencer votre voyage à la maison intelligente, et j’ai essayé presque tous ceux qui prennent en charge HomeKit. Avec son nouveau support Thread, Eve Energy deviendra ma recommandation de choix jusqu’à ce que d’autres produits ajoutent des supports Thread.

Que vous soyez nouveau sur HomeKit ou que vous soyez un utilisateur chevronné, vous ne connaissez peut-être pas le protocole Thread, alors rattrapons notre retard, nous sommes donc tous sur la même longueur d’onde.

À une vue de 40000 pieds, le réseau Thread est un protocole de réseau maillé pour HomeKit et d’autres appareils domestiques intelligents avec une communication directe d’égal à égal et s’auto-entretient et s’auto-guérit. Même si un appareil domestique intelligent s’éteint, les autres appareils resteront en vie et le réseau se reconfigurera automatiquement si nécessaire.

De nombreux aspects techniques des appareils domestiques intelligents n’étaient pas nécessairement conçus à l’origine pour être extrêmement réactifs et exploités dans un environnement surpeuplé. Avec Thread, tout est conçu à partir de zéro avec la maison intelligente à l’esprit, ce qui signifie qu’une attention particulière est accordée à une faible consommation d’énergie, en particulier pour les appareils alimentés par batterie.

Un réseau Thread se compose de deux types de rôles: les routeurs et les points de terminaison. Et ce rôle n’est pas permanent – si un périphérique est capable de routage, il peut être l’un ou l’autre, en fonction de la situation actuelle du réseau et du cas d’utilisation. Chaque périphérique sur un réseau Thread est appelé un nœud. Eve a un article très détaillé sur tous les détails techniques de Thread, mais TL; DR, ce sera une excellente technologie pour HomeKit car de plus en plus d’appareils le supportent.

Énergie Eve

J’apprécie depuis longtemps la gamme de produits Eve. Sont-ils toujours les moins chers? Non, mais ils sont parmi les plus fiables et ont une excellente qualité de fabrication. L’application Eve pour iPhone pourrait rivaliser avec la propre application Home d’Apple en tant que meilleur moyen d’interagir avec HomeKit.

La nouvelle énergie Eve n’a pas l’air très différente de l’ancienne, mais, bien sûr, le secret réside dans ce que vous ne pouvez pas voir. Les prises intelligentes sont utiles pour transformer des appareils «stupides» en appareils intelligents. Vous pouvez les utiliser pour déclencher des lampes, éteindre votre machine à laver lorsque de l’eau est détectée (jumelée à un capteur de sol), allumer des machines à bruit blanc la nuit, ou vraiment tout ce qui a un interrupteur marche / arrêt matériel (chauffe-huile, etc.) . Ils sont faciles à installer et à déplacer à l’avenir. L’un des cas d’utilisation les plus courants est d’allumer et d’éteindre les lumières des arbres de Noël pendant la saison de Noël. En utilisant HomeKit, vous pouvez allumer les lumières à un certain moment, en utilisant Siri sur un HomePod mini, ou utiliser l’application Home pour les allumer et les éteindre manuellement. Si vous ne possédez pas un seul produit pour la maison intelligente aujourd’hui, les points de vente intelligents sont le point de départ.

Quelle différence fait Thread aujourd’hui?

Si Eve Energy est votre seul appareil compatible Thread aujourd’hui, vous ne remarquerez pas de différence énorme. Je recommanderais quand même de l’acheter. Alors que vous continuez à construire votre maison intelligente, je vous conseillerais de vous pencher vers les produits compatibles Thread à l’avenir. Il faudra probablement des années avant que le support Thread ne soit partout, mais vous devez commencer quelque part, et avec chaque périphérique Thread que vous ajoutez, votre réseau deviendra de mieux en mieux.

Eve Energy peut agir comme un routeur Thread, tout comme le HomePod Mini et l’Apple TV 4k.

Appareils Eve prenant en charge Thread

Eve Door and Window, Eve Weather et Eve Aqua rejoignent Eve Energy en tant que périphériques compatibles Thread.

Installer Eve Energy

L’installation d’Eve Energy avec Thread est si simple qu’un enfant peut probablement le faire. Déballez-le, branchez-le au mur et scannez le code QR sur le côté de l’appareil avec l’application Home. Un détail mineur que j’apprécie à propos de ce produit est la façon dont le code QR est sur le côté de la prise. Dans le passé, j’ai utilisé certains produits qui se trouvent à l’arrière, il est donc difficile de le scanner lorsqu’il est branché.

Utilisez l’application Home avec Eve Energy

Une fois que l’appareil apparaît dans l’application Home, vous aurez un accès complet pour l’allumer et l’éteindre via Siri et en utilisant l’application Home. Un détail pris en charge par Apple pour les prises intelligentes est de les configurer pour qu’ils apparaissent comme une lumière, une prise ou un ventilateur.

Vous pouvez simplement appuyer sur l’icône pour l’activer et la désactiver, mais vous pouvez également créer des automatisations si vous souhaitez la déclencher en fonction de l’heure de la journée. Dans les détails de l’appareil, cliquez sur Ajouter une automatisation, et vous avez la possibilité de déclencher en fonction des personnes arrivant ou partant, l’heure de la journée, un accessoire est contrôlé ou un capteur détecte quelque chose.

Avec quelque chose comme une prise commutée se connectant à une lampe, une simple automatisation consiste à l’allumer au coucher du soleil et à l’éteindre au lever du soleil. Si vous disposez d’un capteur de mouvement compatible HomeKit, vous pouvez créer une automatisation où, lorsque le détecteur de mouvement détecte un mouvement, il allume la lumière mais s’éteint après quelques heures. J’utilise personnellement un capteur de mouvement en haut de nos marches pour allumer une lampe lorsqu’un mouvement est détecté de 23 h 00 à 6 h 00, car cela signifie que nos enfants descendent les escaliers.

Emballer

Je suis plus que ravi de voir des appareils compatibles Thread arriver sur le marché. Eve devance les autres fabricants et je choisirai des appareils compatibles Thread lorsque j’en aurai la possibilité à l’avenir. Si vous souhaitez commencer à développer la prise en charge de Thread dans votre maison, consultez Eve Energy.

