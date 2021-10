Eve est enceinte et attend son premier bébé avec son mari Maximillion Cooper

Hoda Kotb adopte-t-elle un autre bébé ?! Elle dit …

Veille se prépare à accueillir une petite valentine.

La femme de 42 ans a annoncé qu’elle et son mari Maximillion tonnelier attendent leur premier enfant ensemble le vendredi 15 octobre. Elle a partagé une photo de son ventre en pleine croissance sur Instagram, sous-titrée: « Pouvez-vous le croire @ mrgumball3000, nous pouvons enfin le dire à tout le monde !!!!! Vous savez tous combien de temps nous attendions cette bénédiction !!! Nous allons rencontrer notre p’tit humain en février 2022. «

Maximillion a écrit sur son propre Instagram qu’il était « très excité » de partager enfin la nouvelle avec le monde.

Leur petit rejoindra les frères et sœurs plus âgés, Lotus, 19, Jagger, 17, Espèces, 15 et Mini, 13 ans, que Maximillion a accueilli avec son ex-femme, Julie Brangstrup.

Eve avait déjà dit à People qu’il « avait fallu des années » pour s’adapter au fait d’être une belle-mère. « Au début, quand j’ai rencontré mon mari, mon petit-ami d’alors, je me disais : ‘Ça ne va jamais durer parce que tu as quatre enfants ! Comment ça va marcher ?' », a-t-elle partagé. « Mais ensuite j’ai rencontré les enfants et honnêtement, je me suis dit ‘Wow, les enfants sont incroyables.' »