Eve et Naturi Naughton parlent de ce qui les a attirés sur ‘Queens’ sur ABC (exclusif)

Quand ABC a fait appel à Eve et Naturi Naughton pour jouer dans une nouvelle série en tant que groupe de filles hip-hop, les fans l’auraient probablement appelé le destin. Eve, un rappeur célèbre avec des liens avec Ruff Ryder et Naughton, un ancien membre de 3LW avec de l’expérience dans l’étude de paroliers célèbres comme Lil Kim –– l’histoire s’est pratiquement écrite d’elle-même. Pour jumeler les deux avec le génie musical Brandy Norwood et l’actrice Nadine Velasquez était une cerise ajoutée et de la crème fouettée sur le dessus.

Cependant, ce n’était pas seulement la promesse d’un groupe de filles fougueux bien imaginé des années 90 qui a attiré les deux vers ce projet nuancé. L’histoire devait être plus que quelques vidéos musicales centrées sur les femmes magnifiquement imaginées avec une bande-son produite par Swizz Beats pour saisir ces reines.

« J’étais très heureux de, euh, de lire. Et même quand j’ai parlé, j’entends McGee –– qui est le créateur scénariste, et EP –– cela n’allait pas seulement concerner la musique et oui, la musique a être incroyable, mais il s’agissait de raconter les histoires de ces femmes, et elles ont eu ces vies », a déclaré Eve à PopCulture.com. « Tous les scénarios sont tellement superposés que pour moi, c’était comme une grande piscine parce que j’étais comme, je ne veux pas juste être ça. Ça ne peut pas être juste à propos de la musique. Ça doit être à propos de ces dames. Quels sont les , quelle est la substance, où est la substance ? Et il y a tellement de choses dans chaque épisode flippant et chaque scénario. »

Eve dépeint la maman à tout faire de la série, Brianna. Bien que, dans son ancienne vie, elle soit passée par le professeur Sex. La vie de l’ancienne star du rap bascule lorsque son mari, pour qui elle a troqué tout le faste et le glamour que la célébrité pourrait apporter pour une vie tranquille en banlieue, se fait prendre en train de tricher et se retrouve avec une maladie mortelle. Retrouver ses anciennes amies Naomi alias Xplicit Lyrics (Norwood), Valeria alias Butter Pecan (Nadine Velasquez) et Jill alias Jill da Thrill (Naughton) est primordiale dans son parcours personnel pour redécouvrir son ancien moi en tant que femme, en dehors de la famille elle a construit.

Pour Jill, le personnage réformé du clergé de Naughton trouve son plaisir dans une relation extraconjugale. Un scénario qui montre son personnage naviguant dans sa sexualité ainsi que la façon de sortir avec son mari et sa congrégation est différent non seulement de la norme des personnages de télévision, mais également de quelque chose que les fans ont déjà vu de Naughton. « Cela fait partie de ce que je pensais être intéressant à jouer », a-t-elle déclaré à propos de son rôle. En plus de ses problèmes d’identité, Jill a également des antécédents de toxicomanie et son retour dans l’industrie menace sa sobriété. « J’étais également très enthousiaste à l’idée d’exploiter en quelque sorte ce que cela signifie lorsque vous êtes dans le secteur. Jill a en quelque sorte eu des problèmes avec la toxicomanie et nous voyons littéralement comment cela se passe et prend la vie de gens à ce jour . »

« Non seulement elle traite de problèmes d’identité, mais beaucoup de ces problèmes d’identité peuvent vous amener à boire ou à prendre de la drogue et tous ces problèmes d’estime de soi, d’amour-propre et d’estime de soi, et Jill est littéralement un témoignage ambulant. Et j’espère que lorsque les gens verront qu’ils savent que cette entreprise pourra vous mâcher et vous cracher si vous le permettez », a poursuivi Naughton.

Bien que le personnage puisse être un look différent pour l’ancien de Power, voir le rap de Naughton peut servir de flash-back à son tour précédent en tant que Lil Kim dans le biopic de Biggie Smalls Notorious. Malgré l’expérience, l’actrice ne considérait toujours pas les compétences de MC comme une compétence musicale fluide.

« J’ai un tout nouveau respect pour les rappeurs, les paroliers, tout ce processus parce que j’écris mes propres chansons par exemple, mais c’est différent parce que ça vient de moi et je peux prendre mon temps dans les mélodies RnB », a-t-elle déclaré. « C’est amusant de pouvoir exploiter les deux côtés. Musicalement, le chant et le rap sont différents, mais c’était agréable de pouvoir montrer que je peux faire les deux » Queens sur ABC est diffusé le mardi soir à 9/10 PT.