Eve et Trina annoncent la bataille très attendue de Verzuz

L’officiel Verzuz comptes de médias sociaux ont partagé qu’une bataille entre Veille et Trina aura lieu le 16 juin.

Il est clair que les fondateurs de l’événement, Swizz Beatz et Timbaland, ont prêté attention aux conversations sur les réseaux sociaux. Eve et Trina n’ont cessé de revenir en référence aux matchs de Verzuz qui devraient être explorés.

Ce sera le premier événement de Verzuz dédié aux rappeuses. Dans le passé, des batailles incluant Gucci Mane et Young Jeezy, Snoop Dogg et DMX plus Redman et Method Man ont rencontré des centaines de milliers de téléspectateurs et de soutien.

Eve a de nombreuses raisons de se lancer dans une bataille de Verzuz, qui survient juste après le 20e anniversaire de son album phare, Scorpion. “C’est fou, ça fait 20 ans que ‘Scorpion’ est tombé !” Ève partagée. “Je me souviens de tout le processus de montage de cet album, de tant de bons moments et de travailler avec des artistes et des producteurs incroyables et bien sûr de gagner un Grammy ! Et des morceaux qui ont résisté à l’épreuve du temps musicalement… Le moment idéal pour une réédition.

L’édition de luxe, qui a été publiée le 16 avril, comprend également quatre remix précédents de ses morceaux emblématiques, dont “Who’s That Girl?” et “Laissez-moi souffler votre esprit.”

La suite de son premier album en 1999 Let There Be Eve… First Lady de Ruff Ryder, Scorpion a propulsé la rappeuse dans une nouvelle ligue et a cimenté sa place dans l’histoire du hip-hop. Travailler avec Dr. Dre sur l’album, Eve a créé certains de ses singles les plus emblématiques et les plus connus de “Who’s That Girl?” à sa collaboration avec Gwen Stefani sur la chanson à succès « Let Me Blow Ya Mind ».

“Let Me Blow Ya Mind” s’est également avéré être un succès pour le musicien aux multiples talents. Atteignant la deuxième place du Billboard Hot 100, il a été nommé 7e plus grande chanson de 2001 par Billboard et continue d’être un remplissage de sol pour chaque génération au moment où cet échantillon de signature tombe.

Achetez Sprion (Édition Deluxe 20e anniversaire).