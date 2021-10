Eve, la fille de Steve Jobs, fait ses débuts sur les podiums de la Fashion Week de Paris

Eve Jobs fait ses débuts sur les podiums pour une collection Coperni partiellement inspirée des créations de son père, Steve Jobs. La fille de 23 ans du regretté fondateur d’Apple s’est pavanée sur la piste jeudi au défilé de Coperni lors de la Fashion Week de Paris, rejoignant des mannequins comme Gigi Hadid, Paloma Elsesser et Adut Akec dans le spectacle.

Jobs avait l’air chic dans un col roulé à manches courtes vert fluo, des sandales à plateforme, une mini-jupe ornée de bleu marine et des lunettes de soleil futuristes tout en portant le nouveau sac à main “Origami”, dont la forme a été inspirée par l’icône de l’application Photos de l’iPhone, les designers Arnaud Valiant et Sébastien Meyer a confié à Vogue. “Je ne peux pas dire à quel point cette collection est extraordinaire”, a écrit le jeune mannequin sur Instagram. “Ce fut un honneur de faire partie de la vision @coperni. Félicitations à mes amours @arnaud_vaillant, @sebastienmeyer, et toute l’équipe !!”

(Photo : Peter White/.)

Jobs est le plus jeune enfant du regretté magnat de la technologie, décédé en 2011 après avoir lutté contre un cancer du pancréas rare pendant des années, et de l’investisseur milliardaire Laurene Powell-Jobs. Après avoir fréquenté l’Université de Stanford, où ses parents se sont rencontrés pour la première fois, Jobs est devenu un modèle équestre accompli et en herbe. Faisant ses débuts l’année dernière dans une campagne Glossier aux côtés de la star de White Lotus Sydney Sweeney et de la gagnante de RuPaul’s Drag Race Naomi Smalls, le mannequin a également de grands rêves en ce qui concerne ses compétitions équestres.

“Mon espoir est de continuer à progresser avec l’équipe américaine. Bien sûr, pouvoir participer aux Jeux olympiques et aux Jeux équestres mondiaux serait un rêve”, a-t-elle déclaré à World of Show Jumping en mai 2020. “Pouvoir aider dans une équipe le réglage est quelque chose qui me motive vraiment ; être capable de faire un sans-faute quand ça compte le plus. »

Elle a poursuivi que représenter son pays serait le « plus grand honneur qui soit », donc ses objectifs pour l’avenir « sont centrés sur cela ». Jobs a ajouté: “Je suis une personne compétitive, donc je m’épanouis vraiment dans l’aspect compétition. Comme la plupart des erreurs qui se produisent sur le ring sont causées par des erreurs de coureur, je pense qu’en tant que coureur – si vous êtes prêt à travailler dur et à continuer à pousser vous-même pour être meilleur – vous pouvez aller loin. Et j’aime me pousser à faire mieux. “