Eve, la fille de Steve Jobs, fait ses débuts sur les podiums lors de la Fashion Week de Paris

Son père préférait les cols roulés noirs, mais nous sommes presque sûrs qu’il aurait adoré voir Emplois Eve en vert fluo.

La plus jeune fille du défunt PDG d’Apple Steve Jobs a fait ses grands débuts sur les podiums lors de la Fashion Week de Paris le jeudi 7 septembre. 30. Le mannequin, 23 ans, a occupé le podium lors du défilé printemps 2022 de Coperni, arborant un haut à col montant vert fluo, une minijupe bleu marine ornée, des claquettes à plateforme et des lunettes de soleil blanches en forme de bouclier. Elle est apparue aux côtés d’habitués des mannequins, notamment Adut Akech et Gigi hadid.

“Je ne peux pas dire à quel point cette collection est extraordinaire”, a écrit Eve en légende d’une photo Instagram de sa tenue dans les coulisses après le spectacle. “Ce fut un honneur de faire partie de la vision @coperni.” Un clin d’œil au directeur créatif de la marque Sébastien Meyer et PDG Arnaud vaillant, a-t-elle ajouté : “Félicitations à mes amours @arnaud_vaillant, @sebastienmeyer, et toute l’équipe !”

Eve s’est également pavanée avec un accessoire très important à la main : le nouveau sac “Origami” de Coperni, dont Arnaud et Sébastien ont déclaré à Vogue qu’il était “inspiré par la forme incurvée de l’icône de l’application photo iPhone”.