Eve lance deux premières dans l’industrie de la maison intelligente

Avant le début du CES 2022, le fabricant d’appareils intelligents pour la maison Eve a annoncé deux premières. La société innove dans le secteur de la maison intelligente, en annonçant le premier moteur de stores intelligents compatible Thread et la première caméra extérieure compatible avec HomeKit Secure Video d’Apple.

Automatiser vos couvre-fenêtres avec du fil

Tout d’abord, en partenariat avec le spécialiste des stores Coulisse, le nouveau moteur Eve MotionBlinds est disponible immédiatement. En commençant par des stores enrouleurs personnalisés, l’appareil pour maison intelligente vous permet d’automatiser l’éclairage naturel et l’intimité de votre maison. De plus, Eve MotionBlinds prend en charge Thread, ce qui le rend compatible avec la prochaine norme de maison intelligente Matter.

Eve MotionBlinds tire son énergie d’une batterie rechargeable, qui se charge via USB-C. Vous pouvez configurer rapidement et facilement le moteur de stores intelligents comme tout autre accessoire HomeKit, en scannant un code QR avec votre iPhone. De plus, le moteur de stores intelligents ne nécessite pas de hub ou de pont, mais l’intégration d’un hub HomeKit offre plus d’options de contrôle et d’automatisation.

Eve Outdoor Cam ajoute un support extérieur avec HomeKit Secure Video à l’industrie de la maison intelligente

Eve a été l’un des premiers fabricants à produire des caméras fonctionnant avec HomeKit Secure Video. De plus, sa Eve Cam est un dispositif de surveillance et de sécurité bien conçu et relativement discret. Cela fonctionne aussi très bien. Le dernier ajout, Eve Outdoor Cam, apporte cette qualité à votre terrasse avant, votre porche arrière ou toute autre partie extérieure de votre maison.

Cette caméra extérieure enregistre en résolution Full HD 1080p et offre un large champ de vision de 157 degrés. De plus, il dispose d’une vision nocturne infrarouge et d’une détection de mouvement, ainsi que d’une communication bidirectionnelle via un microphone et un haut-parleur intégrés. Son projecteur offre un éclairage ultra-puissant et peut être activé par le mouvement. Le réglage de la caméra sur trois axes vous permet de pointer Eve Outdoor Cam précisément là où vous souhaitez qu’elle soit surveillée.

Disponibilité des derniers produits de l’industrie de la maison intelligente d’Eve

MotionBlinds sera distribué par un réseau croissant de revendeurs Coulisse répertoriés dans le localisateur de magasins d’Eve. En commençant par les stores enrouleurs personnalisés, Eve MotionBlinds est déjà disponible sur SelectBlinds (US), abcblinds.com.au (AU), OmniaBlinds.com, Sonevo.de et Smartblinds.com (EU).

Quant à Eve Outdoor Cam, ce produit commence à être expédié le 5 avril 2022, d’Eve, d’Amazon et plus tard d’Apple.