EVE Online rencontre Doctor Who dans le premier grand événement crossover du MMO

Derrière le canapé, les enfants, les Daleks arrivent. Image : PCC

Des voix électroniques grinçantes hurlant « EXTERMINATE ! » arrivent dans le groupe d’étoiles de New Eden le 13 janvier, lorsque l’un des MMO de science-fiction les plus anciens rencontre l’émission télévisée de science-fiction la plus ancienne au monde. L’événement « Convergence interstellaire » d’EVE Online donnera aux pilotes clones une chance d’être horriblement assassinés par des Daleks encore et encore. Les chanceux.

Il est difficile de croire qu’EVE Online, lancé en 2003, n’a jamais eu d’événement crossover majeur avec un film ou une série télévisée. Pas de Star Wars. Pas de Star Trek. Pas de guide de l’auto-stoppeur. C’est un miracle que New Eden ne soit pas envahi de vaisseaux spatiaux sous licence à ce stade. Quelle meilleure façon de commencer à explorer le potentiel de croisement du jeu qu’avec Doctor Who, une série télévisée britannique lancée en 1963 et utilisée pour fabriquer des costumes extraterrestres à partir de sacs poubelles noirs et de ruban adhésif.

La « convergence interstellaire » verra les joueurs d’EVE Online explorer une nouvelle zone de l’espace basée sur la planète natale du Docteur, Gallifrey. Là, ils utiliseront des artefacts de la Grande Guerre du Temps pour traquer les ennemis emblématiques du Docteur, les Daleks robotiques, les engageant dans de féroces batailles spatiales. Les joueurs qui survivent recevront des récompenses sur le thème de Doctor Who. Ceux qui ne le feront pas feront face à une mort sur le thème de Doctor Who.

« 2022 sera un début (inter) stellaire avec EVE Online x Doctor Who », a déclaré le directeur créatif du jeu Bergur Finnbogason dans un communiqué de presse. « Nous repoussons toujours les limites de ce qui est possible dans EVE Online. Collaborer avec BBC Studios nous donne l’opportunité de rendre hommage à une série emblématique qui nous a inspiré chez CCP. Nous espérons que vous nous rejoindrez à New Eden le 13 janvier pour voir ce qui se passe lorsque les galaxies entrent en collision ! »

Mon parcours personnel avec Doctor Who a commencé quand j’étais assez jeune. Quand j’avais 12 ans, j’avais l’habitude de m’asseoir dans ma chambre le samedi soir et de regarder l’émission sur PBS sur un vieux téléviseur en noir et blanc. Quand j’avais 13 ans, mes parents ont trouvé un fan club local qui se réunissait un dimanche par mois à l’Université Emory pour projeter des épisodes. Ils vendaient des exemplaires de Doctor Who Magazine et de petites boîtes de Jelly Babies. Un samedi de 1986, après mes cours du week-end à l’Art Center d’Atlanta, ils m’ont déposé à une convention appelée Dixie Trek, m’ont donné de l’argent et m’ont dit de prendre le train pour rentrer chez moi quand j’aurais fini. Je suis rentré dimanche après-midi. J’attribue ces choses à la raison pour laquelle je suis comme ça.

Quoi qu’il en soit, un moyen d’ouvrir l’univers, PCC. Espérons que cet événement encouragera EVE Online à faire des croisements avec d’autres classiques britanniques de la science-fiction comme Blake’s 7, Red Dwarf, The Great British Bake Off et Parliament.