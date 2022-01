Eve Online se croise avec Doctor Who

Les fans de Doctor Who voudront peut-être revoir leur étiquette interstellaire alors que la série bien-aimée de la BBC obtient un événement croisé dans EVE Online, le MMORPG spatial de CCP Games.

L’événement EVE Online x Doctor Who commence le 13 janvier et se poursuivra jusqu’au 1er février dans EVE Online. Les joueurs trouveront des artefacts de Doctor Who’s Great Time War pour traquer et combattre les tristement célèbres Daleks. Kevin Jorge, producteur senior aux studios BBC, semble assez enthousiaste à propos de la collaboration.

« EVE Online x Doctor Who rassemble non seulement deux univers emblématiques, mais aussi les Whovians passionnés avec les pilotes tout aussi passionnés de New Eden », Jorge a déclaré dans un communiqué de presse. « En rassemblant les fanbases, les batailles déjà massives d’EVE Online deviendront certainement encore plus explosives. Seul le temps nous dira si les pilotes les plus féroces de New Eden ont ce qu’il faut pour défier la puissance des Daleks.

CCP Games a également partagé une bande-annonce de l’événement intitulée The Interstellar Convergence, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Les crossovers font fureur dans les jeux vidéo de nos jours, en particulier dans Fortnite. EVE Online x Doctor Who se démarque un peu car c’est le premier événement de promotion croisée comme celui-ci dans l’histoire du jeu. Quand on considère qu’EVE Online est sorti il ​​y a près de vingt ans, c’est un gros problème.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.