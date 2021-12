Eve Room ajoute la radio Thread pour améliorer la prise en charge et la réactivité du HomePod via le Wi-Fi

Eve Room est un produit HomeKit populaire depuis de nombreuses années, et une nouvelle version est maintenant disponible qui inclut la prise en charge de Thread pour améliorer sa réactivité globale par rapport à HomeKit et au Wi-Fi.

« Thread a été un succès spectaculaire pour nous, et dans un avenir pas si lointain, un réseau Thread dans votre maison sera tout aussi courant que le Wi-Fi », déclare Jerome Gackel, PDG d’Eve Systems. « Si vous achetez un produit Eve avec Thread, comme Eve Room, vous faites un choix durable et évolutif, car Thread est l’une des normes prises en charge nativement dans Matter, le protocole commun soutenu par Apple, Google, Amazon, SmartThings /Samsung, Eve et bien d’autres.

La chambre Eve améliorée est l’un des 10 produits Eve qui fonctionnent avec la technologie Thread. À un niveau élevé, Thread excelle car il s’agit d’un protocole de réseau maillé spécialement conçu pour HomeKit et les plates-formes de maison intelligente avec une communication directe d’égal à égal et qui s’auto-entretient et s’auto-répare.

Principales caractéristiques de la chambre Eve:

Suivi de la concentration de composés organiques volatils (COV), de la température et des niveaux d’humidité dans votre maison app ou l’application Home Rejoint votre réseau Thread automatiquement / prend en charge Bluetooth et Thread Aucun pont ou passerelle nécessaire

La nouvelle Eve Room peut être achetée directement auprès d’Eve, mais sera bientôt disponible sur Amazon et auprès d’Apple.

