Eve surprend les fans avec une annonce de première grossesse réconfortante

Eve a surpris ses abonnés vendredi, partageant qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Maximillion Cooper. Elle a posté une nouvelle photo de son baby bump en pleine croissance, disant à quel point elle était excitée de partager enfin la nouvelle. « Peux-tu le croire [Maximillion Cooper] nous pouvons enfin le dire à tout le monde !!!!! Vous savez tous combien de temps nous avons [sic] j’attendais cette bénédiction !!! Nous allons rencontrer notre petit humain en février 2022 », a écrit la rappeuse en légende de son message.

Son mari multimillionnaire a également publié les mêmes photos sur sa page, faisant écho au bonheur de sa femme. Il a écrit : « très excité de partager cette nouvelle… nous avons un petit humain en route ! »

Bien que le nouveau bébé soit son premier enfant biologique, la star de Queens ABC a beaucoup appris à être maman avec ses beaux-enfants. Cooper a quatre enfants d’une relation précédente : Lotus, 19 ans, Jagger, 17 ans, Cash, 15 ans et Mini, 13 ans. « Cela fait maintenant 10 ans et demi que je suis dans leur vie et ils sont dans ma vie . Ils m’ont punie. Au début, quand j’ai rencontré pour la première fois mon mari, mon petit-ami d’alors, je me disais : « Ça ne va jamais durer parce que tu as quatre enfants ! Comment ça va marcher ? » », a déclaré Eve à People. « Mais ensuite j’ai rencontré les enfants et honnêtement, je me suis dit ‘Wow, les enfants sont incroyables.’ «

« Je dirai que cela a pris des années, cependant, je ne vais pas mentir », a ajouté l’ancien co-animateur de The Talk. « Il a fallu deux ou trois ans pour s’adapter, juste notre relation avec les enfants. Mais je dois dire que je suis très chanceux. Je me sens très, très chanceux d’avoir eu mes enfants insta – je les appelle mes enfants bonus ! » Elle a poursuivi: « J’ai vraiment de la chance parce qu’ils sont très fiers de moi. C’est vraiment adorable », a déclaré Eve. « J’espère qu’ils ne remontent pas trop loin dans la journée pour écouter certaines choses. C’est mon espoir. … Oh seigneur, tout le premier album ! Vous savez quoi, c’est bien, mais c’est vraiment beaucoup plus dehors, vulgaire, probablement maudit, que je ne le suis maintenant. Mais tout va bien parce qu’on en parle. Tout va bien.