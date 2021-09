Eve Thermo obtient la prise en charge de Thread dans une nouvelle mise à jour aujourd’hui

La société d’appareils domestiques intelligents Eve a ajouté la prise en charge de Thread à sa gamme de produits, et Eve Thermo est le dernier appareil compatible HomeKit à être mis à jour.

L’Eve Thermo est une vanne de radiateur intelligente qui vous permet de contrôler la température des pièces individuelles de différentes manières, y compris Siri…

Les systèmes de chauffage intelligents conventionnels vous permettent de définir une température cible pour, généralement, un seul thermostat. Mais vous voudrez peut-être des températures différentes dans différentes pièces à des moments différents, comme une chambre et un salon, et vous voudrez peut-être uniquement de la chaleur d’entretien dans les pièces inutilisées comme les chambres d’amis lorsque personne ne visite.

Eve Thermo fournit une solution, se fixant à des radiateurs individuels pour leur permettre d’être automatiquement contrôlés pour atteindre une température cible pour cette pièce.

Thread est une norme technique avancée pour le contrôle des produits de maison intelligente pris en charge par de nombreuses entreprises, dont Apple. Au lieu que chaque appareil ait besoin de communiquer avec un hub fixe, les messages de contrôle peuvent être transmis par n’importe quel appareil compatible Thread dans votre maison. Cela inclut le HomePod mini.

Voici comment Eve décrit les avantages de Thread :

Premièrement, il s’agit d’un réseau maillé peer-to-peer, ce qui signifie que les appareils n’ont pas besoin d’une connexion directe à un hub central pour communiquer entre eux. Deuxièmement, il est conçu pour être un réseau auto-entretenu et auto-réparateur, donc même si certains appareils vont et viennent, la connexion restera active et le réseau se reconfigurera automatiquement selon les besoins. Troisièmement, il est conçu dès le départ avec la maison intelligente à l’esprit, ce qui signifie qu’un accent particulier est mis sur la durée de vie de la batterie et la consommation d’énergie pour les appareils qui ne disposent pas d’une alimentation électrique permanente.

