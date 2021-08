Eve Weather est un appareil pratique pour suivre le climat local

La météo joue un rôle important dans l’automatisation de votre maison. Qu’il s’agisse de savoir quand chauffer et refroidir votre maison ou de faire fonctionner les arroseurs à des températures optimales, il sera utile de pouvoir analyser la température réelle de votre maison. Au cours du mois dernier, j’ai utilisé le nouveau Eve Weather comme un autre point de données pour comprendre la météo de ma maison.

Si vous avez lu mes colonnes HomeKit Weekly au cours des dernières années, vous avez remarqué la tendance à me concentrer sur les automatisations comme le principal avantage de HomeKit. Bien que j’apprécie que chaque appareil soit dans la même application, l’utilisation d’automatisations entre différents fabricants est la raison pour laquelle je recommande de choisir une seule plate-forme de maison intelligente à construire. Je préfère HomeKit en raison de l’engagement d’Apple en matière de confidentialité et de l’utilisation de Siri par rapport au HomePod mini que j’ai maintenant placé dans toute ma maison.

Avec Eve Weather, vous obtenez beaucoup de données à partir d’un petit appareil. Vous pouvez suivre la température, l’humidité et la pression atmosphérique à l’intérieur d’un appareil qui tient dans la paume de votre main. Comme tous les appareils Eve, il n’y a pas de service Eve Cloud auquel vous devez vous inscrire. En dehors de la mise à jour du firmware, vous n’avez même pas besoin d’installer l’application Eve non plus.

Alors, quels sont les cas d’utilisation potentiels d’Eve Weather ? En voici quelques-uns :

Allumez une lumière particulière si la température descend en dessous de zéro afin que vous sachiez que l’eau ne coule pas pour empêcher les tuyaux de geler. Automatisez l’allumage d’un interrupteur connecté à un déshumidificateur si l’humidité extérieure atteint une condition particulière. Surveillez la température du matin pour savoir quand déclencher automatiquement votre système d’arrosage à l’aide d’Eve Aqua via HomeKit Automations. Demandez à Siri la météo dans votre jardin via HomePod, Apple Watch, etc.

Même en dehors des fonctionnalités de HomeKit, Eve Weather est un appareil d’une excellente apparence. Je l’ai monté juste devant notre porte d’entrée pour vérifier rapidement la température en sortant. Cela a été à quelques degrés près de ce qu’est Apple Weather, c’est donc encore plus une raison pour laquelle j’aime l’avoir à portée de main. En ce qui concerne les températures glaciales, 31 degrés chez moi sont différents des 33 degrés dans ma région.

Nouvelles fonctionnalités 2021 d’Eve Weather

Eve Weather était autrefois connu sous le nom d’Eve Degree, et bien qu’il semble similaire, il existe une différence cruciale à l’intérieur. Eve Weather prend désormais en charge la technologie Thread.

La prise en charge des threads sera un élément essentiel de HomeKit et de l’écosystème HomePod Mini dans les années à venir. En outre, la technologie des threads, aux côtés du Wi-Fi et du Bluetooth, jouera un rôle clé dans la technologie Matter (anciennement connue sous le nom de projets Project Connected Home over IP). La base IP de Thread signifie que les appareils de différents fabricants peuvent se connecter pour créer un réseau fiable sur lequel les appareils domestiques connectés peuvent fonctionner.

Thread et sa technologie de réseau maillé à faible consommation ne reposent pas sur un concentrateur local, il n’y a donc pas de point de défaillance unique pour votre réseau. Si un appareil se déconnecte, les routes des paquets de données peuvent être alternées vers un autre appareil pour accéder à Internet. Une fois qu’un HomePod mini est ajouté au réseau, les accessoires compatibles Thread communiqueront automatiquement avec lui et entre eux. Au fur et à mesure que vous ajoutez d’autres appareils, votre réseau Thread devient encore plus fiable. Cette connectivité se produit automatiquement sans que les utilisateurs aient à configurer quoi que ce soit à l’avance. La prise en charge des threads est l’une des fonctionnalités essentielles du HomePod Mini par rapport au HomePod d’origine.

Du côté de la mise en réseau, j’ai six mini HomePod ainsi qu’un réseau eero Pro 6 qui a été récemment mis à jour pour inclure la prise en charge de Thread via une mise à jour logicielle. De plus, Eve a été l’un des premiers à adopter la technologie Thread dans sa gamme de produits, c’est donc une autre raison pour laquelle je m’appuie autant que possible sur les produits Eve.

Emballer

Ma seule plainte au sujet du Eve Weather est qu’il n’utilise pas de batterie rechargeable. Alors que la batterie durera facilement quelques mois, j’aimerais bien la voir se déplacer en direction de la Eve Room et passer à une batterie rechargeable USB. A part ça, c’est un produit presque parfait. Cela a l’air génial, cela fonctionne très bien et c’est un moyen facile de commencer à suivre votre météo locale et de la comparer à ce que rapportent les excellentes applications météo. Si le suivi de votre météo vous intéresse, consultez Eve Weather.

